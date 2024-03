Meilleur marqueur de l’histoire de Team USA et déjà détenteur de trois médailles d’or olympiques, Kevin Durant n’est pas rassasié : il compte être de la partie aux Jeux Olympiques 2024, lui qui n’a qu’un seul objectif en tête : détruire la concurrence.

À chaque fois que Kevin Durant a porté le maillot de Team USA dans de grandes compétitions internationales, il a fini avec l’or autour du cou. Champion du Monde 2010, Champion Olympique 2012, 2016 et 2020, KD ne connaît rien d’autre que la première marche du podium. Et ce n’est pas maintenant qu’il va commencer à envisager la défaite. Bien au contraire.

Durant veut non seulement devenir le premier joueur américain à rafler quatre médailles d’or olympiques, mais surtout il veut remettre les points sur les i après la défaite de Team USA au Mondial 2023.

“Je veux qu’on envoie un vrai message, à quel point nos joueurs sont dominants (chez Team USA). Des victoires de 40 ou 50 points, c’est ça que je veux.”

« Je veux qu’on envoie un vrai message, à quel point nous joueurs sont dominants (chez Team USA). Des victoires de 40 ou 50 points, c’est ça que je veux. »

Kevin Durant concernant les JO de Paris 2024 avec Team USA.

https://t.co/3G1WVCf2fb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 29, 2024

On le sait, Team USA prévoit de sortir l’artillerie lourde cet été pour les JO de Paris 2024. Outre Kevin Durant, l’équipe américaine devrait être composée de LeBron James, Stephen Curry, Devin Booker, Jayson Tatum, Jrue Holiday et peut-être même Joel Embiid s’il est en bonne santé. Des jeunes stars comme Anthony Edwards et Tyrese Haliburton devraient aussi être dans le groupe, ainsi que des intérieurs à vocation défensive comme Anthony Davis et Bam Adebayo.

Une vraie dream team !

Avec un tel roster, Team USA partira évidemment grandissime favori pour remporter la médaille d’or à Paris. Mais de là à exploser tous les adversaires de “40 ou 50 points” ? Faut pas pousser.

Aussi forte que sera l’équipe américaine dans quelques mois, on n’est plus en 1992. Si les States infligeront sans doute de gros blowouts aux adversaires les plus faibles de la compétition, le basket international est devenu suffisamment compétitif pour pouvoir rivaliser – au moins un peu – avec la meilleure version de Team USA. Même en 2008 ou en 2012, quand les Américains s’étaient pointés aux JO avec leurs meilleurs joueurs (LeBron James, Kobe Bryant, Dwyane Wade, Kevin Durant, Carmelo Anthony…), ils ont parfois été bousculés, en particulier par l’Espagne.

Dans quelques mois à Paris (et Lille), des équipes comme le Canada, l’Allemagne (championne du monde en titre), la Serbie, l’Australie et la France ne seront pas là pour faire des cadeaux à Team USA. Cela ne suffira probablement pas pour taper les Ricains, mais ces nations ont suffisamment de talent et de solidité collective pour ne pas en prendre “40 ou 50”.

__________

Source texte : Arizona Republic

Team USA’s likely roster for the 2024 Olympics in Paris, per @ShamsCharania (https://t.co/9cPw68Oy8r):

LeBron James

Stephen Curry

Kevin Durant

Joel Embiid

Jayson Tatum

Devin Booker

Anthony Edwards

Tyrese Haliburton

Anthony Davis

Bam Adebayo

Jrue Holiday

One open roster spot… pic.twitter.com/er69JYk8b9

— Evan Sidery (@esidery) February 28, 2024