Carmelo Anthony : “Kevin Durant peut devenir l’un des plus grands joueurs de l’histoire de Team USA”

Présent au tirage au sort des groupes du tournoi de basket des Jeux Olympiques 2024, Carmelo Anthony s’est livré au traditionnel exercice de l’interview. Sur place, TrashTalk lui a demandé quel était – selon lui – le joueur ultime en basket FIBA. La réponse est la suivante : Kevin Durant.

Un nom à donner pour déterminer qui est le meilleur joueur en basket FIBA, comprenez basket international ? La question est particulièrement compliquée, car les époques et candidats sont multiples. Pourtant, certains joueurs reviennent avec insistance dans le débat. Parmi eux ? Kevin Durant. Et il est le favori de Carmelo Anthony, autre membre éminent de cette prestigieuse discussion. Interrogé par TrashTalk en Suisse à l’occasion du tirage au sort des poules de Paris 2024, il qualifie KD de spécial, en FIBA. En matière de ranking au sein de Team USA ? La question du plus grand joueur de l’histoire de la sélection est aussi posée.

“Ce que Kevin Durant est capable de faire en FIBA est spécial. J’espère qu’il sera là cet été, j’espère qu’il sera dans le groupe et qu’il battra mon record. Je pense que l’on n’attendra pas 50 ou 100 ans pour que ces records soient battus. Si KD est le gars qui égalera ou battra ce record, alors qu’il en soit ainsi. Il le mérite, il fait partie de Team USA depuis longtemps et il fait son retour. Je suis sûr qu’il comprend ce qui est en jeu […] Durant peut s’imposer comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire de Team USA. LeBron James a bien sûr été là entre 2004 et 2012. J’espère qu’il sera là, pour une dernière fois, et qu’il donnera aux fans ce qu’ils veulent voir.” – Carmelo Anthony

Notre avis sur la question ? Il est assez simple. Kevin Durant est potentiellement déjà le plus grand joueur de l’histoire de Team USA. Le débat sera sans aucun doute plié définitivement avec un potentiel 4e titre olympique. Carmelo Anthony arrondit bien sûr les angles, mais on a bien hâte de lui reposer la question en septembre prochain, si les USA remportent l’Olympiade parisienne.

J’ai demandé à Melo qui pouvait devenir le prochain joueur dominant en FIBA, le prochain “FIBA Melo”.

Carmelo Anthony a cité KD, Anthony Edwards, Paolo Banchero et Jayson Tatum.@TrashTalk_fr pic.twitter.com/4WxJUJK54x

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) March 19, 2024