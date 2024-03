DeMarcus Cousins, qui a récemment annoncé qu’il considérait la NBA comme de l’histoire ancienne, continue son aventure en Asie. Il a signé en début de semaine un nouveau contrat chez les Taiwan Beer Leopards.

Boogie n’a plus joué en NBA depuis le mois d’avril 2022, et l’on sait depuis février qu’il a fait le choix de continuer sa carrière de basketteur loin des États-Unis. Après un passage à Puerto Rico en 2023, l’ancienne star des Kings avait rebondi à Taiwan il y a trois mois. Il y avait disputé quatre rencontres entre décembre et janvier dans le cadre d’un contrat de 10 jours.

Selon Marc Stein, Cousins et les Beer Leopards se sont mis d’accord pour prolonger l’expérience un mois et demi supplémentaire.

Four-time NBA All-Star DeMarcus Cousins has signed a month-and-a-half deal to return to play in Taiwan, league sources tell @TheSteinLine.

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 19, 2024

A 33 ans, la carrière du quadruple All-Star reste marquée par les pépins physiques qui n’ont jamais permis au pivot ultra-dominant de traduire son talent par des titres. Sa dernière saison à plus de 50 matchs en NBA remonte à 2016-17, l’année où il a quitté Sacramento pour les Pelicans. S’ensuit une insalissable bataille contre son corps qu’il ne pourra gagner.

Dans le championnat taïwanais, il pourra se consoler en envoyant de la stat dans tous les sens. En 30 petites minutes, DMC avait des moyennes de 22 points, 11,8 rebonds, 5,5 passes décisives, 2 interceptions et 1,3 contre en détente avec les Léopards.

La ligue asiatique poursuit sa croissance en profitant des fins de carrières de stars NBA, comme Dwight Howard l’an dernier.

Son nouveau contrat de moins de deux mois est un bon compromis pour retrouver du basket sans mettre son corps trop à l’épreuve.

Source texte : Marc Stein, Focus Taiwan