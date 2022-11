Sans contrat NBA actuellement, DeMarcus Cousins a reçu des propositions pour se relancer dans le championnat Taïwanais. L’occasion pour le pivot mutiple All-star de faire ses preuves avant peut-être un retour dans la Grande Ligue, d’ici à la deadline ?

Décidément, il semblerait que la nouvelle maison de retraite de la NBA émerge désormais non pas en Chine continentale mais du côté de l’île de Taïwan. Après avoir accueilli Dwight Howard, qui semble bien s’amuser, la ligue T1 semble vouloir élargir son rayonnement en récupérant d’autres retraités NBA. Et un deal serait sur la bonne voie avec Cousins.

Le pivot de 32 ans a tout de même 11 saisons NBA dans les pattes, et si les premières saisons s’annonçaient très prometteuses, la carrière de Boogie, elle, semble plutôt être une succession de rendez-vous manqués. Formé à Kentucky, université référence des années 2010 avec des intérieur comme Anthony Davis ou Karl-Anthony Towns dans ses rangs, « Boogie » est arrivé aux Kings et a tout de suite impressionné par son combo puissance-mobilité complètement démentiel.

All-NBA Second team à deux reprises en 2015 et 2016, il fût un temps où DMC dominait réellement le secteur intérieur de la ligue.

Mais après cette deuxième sélection en All-NBA et le départ de Boogie pour New Orleans – où DeMarcus rejoint notamment Anthony Davis pour former un énorme duo d’intérieurs – Cousins enchaîne les petites blessures et ne parvient plus à dépasser les 50 matchs par saison. Un an et demi et seulement 65 matchs plus tard, DeMarcus Cousins décide de rejoindre les Warriors champions en titre, lui qui n’a jamais disputé le moindre match de Playoffs.

Malheureusement, le pivot n’est toujours pas remis de sa déchirure du tendon d’Achille : il ne jouera que 30 rencontres avec Steph Curry et ses Warriors.

Depuis, Boogie n’est plus le même : une saison blanche pour laisser sa cheville se remettre pleinement, et une carrière de journeyman depuis, avec quelques matchs joués à Houston, chez les Clippers, à Milwaukee ou encore à Denver, souvent en sortie de banc et pour des moyennes ne dépassant plus les 10 points. Libre de tout contrat à la free agency cet été, DeMarcus n’a vu aucune offre arriver, mais cette offre de la ligue Taïwanaise peut sonner comme un nouveau départ. Après tout, Dwight Howard semble bien s’y amuser, Carmelo pourrait bien y débarquer, reste à voir maintenant si Boogie se joindra à la fête.

Basketball teams in Taiwan are pursuing DeMarcus Cousins, per https://t.co/fVpMteMehm pic.twitter.com/JDrO9HroCY — NBACentral (@TheNBACentral) November 24, 2022

Selon le journal Taïwan News, le contrat serait d’ores et déjà quasiment signé, et l’ancien intérieur star des Kings devrait rejoindre une équipe du sud de Taïwan, à savoir les Ghosthawks de Tainan ou les Aquas de Kaohsiung. Cependant, il est précisé qu’aucun communiqué public n’a été sorti par la T1 League à l’heure actuelle.

La carrière NBA de Boogie semble être dans une impasse, et aller martyriser les arceaux du championnat Taïwanais ne pourrait sans doute pas lui faire de mal. En tout cas, la hype que s’offre la T1 depuis cette été est réelle.

Sources : Taïwan News, Basketball Network