Même si on ne l’a plus vu depuis des lustres, T.J. Warren est toujours un joueur NBA. L’ailier est sous contrat avec les Nets et il continue de retaper son pied petit à petit. Et visiblement, les dernières nouvelles sont encourageantes pour le GOAT de la bulle.

On ne vous refait pas le speech, mais T.J. Warren a atteint son nirvana avec les Pacers dans la bulle d’Orlando en 2020. Sauf que depuis, peanuts, à cause d’un destin parfois bien cruel. Depuis le séjour chez Mickey, T.J. enchaîne effectivement les galères à cause d’un pied cassé qui tarde à retrouver de sa superbe. Les Nets ont tout de même misé sur lui cet été en lui filant un contrat d’un an au minimum vétéran. La question est donc de savoir s’il portera le maillot de Brooklyn avant la fin de la saison.

Selon les fameuses sources proches du dossier – et surtout Brian Lewis du New York Post – la rééducation de l’ancien ailier des Suns se passe plutôt bien. Depuis peu, le bougre participe à des 3 contre 3.

TJ Warren has moved past playing and practicing vs coaches, and is now going against other players. #Nets — Brian Lewis (@NYPost_Lewis) November 22, 2022

Un palier important en vue d’un retour, mais qui ne veut pas dire non plus que T.J. Warren prendra la place gambadera aux côtés de Kevin Durant d’ici peu. Avant d’intégrer l’équipe, le fan de Disney World a encore quelques marches à gravir. Loin de nous l’idée de jouer au staff médical, mais après le 3×3, Tijey passera sûrement par du 5 contre 5 pour retrouver tous ses repères avant un peu de G League pour le rythme.

Ce n’est qu’après tout ça, donc probablement en 2023, qu’il pourra enfin devenir celui qui mènera les Nets au titre (non).

__

Source texte : Brian Lewis (NY Post)