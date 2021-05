Preview de la soirée NBA : Nets contre Bucks épisode 3, en attendant… sept matchs de plus en juin ?

PREVIEW ! PREVIEW ! Trois belles affiches et quatre aussi sympathiques + une période de l’année qui vous maintient éveillé à cause des allergies au pollen = une bonne grosse nuit blanche devant la NBA et ses superstars.

1h : Cavs – Suns : Les Suns sont provisoirement repassés au deuxième rang derrière le Jazz, qui a un match d’avance. Le Joueur de la semaine Devin Booker compte bien faire une boucherie avec Chris Paul, qui a l’expérience de ne pas laisser filer ce genre de rencontre. Quant aux Cavs, pas de Darius Garland, seul copain de Collin Sexton, ce qui va sûrement donner des actions de ce genre : « Sexton fait la remise en jeu, remonte le ballon, demande l’isolation, regarde un peu trop intensément son adversaire, envoie le ballon sur la planche pour un alley-oop puis le récupère pour dunker, mais non c’est une feinte ! il fait la passe dans le corner pour lui-même, et tire ! Quelle action de Monsieur Queue-de-rat, alors que Kevin Love regardait le résumé de Manchester City-PSG sur sa ligne des lancers-francs… ».

1h : Pistons – Hornets : Cote à -7 pour une victoire des Hornets qui ne veulent pas sortir de ce play-in face à un Detroit qui ne veut pas se sortir les doigts avant la prochaine draft. Affiche d’autant plus déséquilibrée puisque les Pistons sont en back-to-back et aussi abonnés au FC Infirmerie ces derniers temps. Même si nos deux Frenchies seront présents, pour notre plus grand bonheur of course. En tout cas, si vous voulez voir les highlights de LaMelo Ball en direct avant qu’ils ne tournent pendant 3 mois sur tous les réseaux sociaux, c’est bien dans un match comme celui-là. Son meilleur complice, Miles Bridges, ne sera pas là par contre.

Hornets list Miles Bridges out with health and safety protocols tonight vs. Detroit. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 4, 2021

1h30 : Bucks – Nets : ROOOUUUUNNNNNDDD 2 ! Seulement deux jours après leur affrontement de haut-niveau accompagné de prestations XXL de Giannis (49 points) et Durant (42 points), les Nets cherchent à se venger. Les deux équipes grattent et tentent de revenir sur la tête de la Conférence Est, un trône toujours occupé par les Sixers. Une très belle affiche, où l’on espère revoir un duel de titans du même niveau, avec peut-être un Kyrie Irving un peu plus inspiré. Toujours pas de James Harden en revanche…

2h : Heat – Mavericks : Avez-vous déjà entendu parler du play-in ? Les finalistes NBA 2011 en ont en tout cas bien entendu parler et on est prêt à parier qu’ils ne veulent pas s’y coller. Les deux sont sixièmes de leurs Conférences et ça pousse fort derrière. Un Porzingis incertain d’un côté, pas de Tyler Herro ni d’Oladipo de l’autre, le match risque d’être tout de même très intense, du genre Playoffs intense. Affiche prometteuse, on espère que Luka Magic bataillera avec Jimmy B ou Bam Adebayo !

2h : Pelicans – Warriors : Les deux équipes se réaffrontent en back-to-back après une large victoire des Warriors grâce à… roulement de tambour… Stephen Curry et ses 41 points. Zion avait tout de même joué le jeu en postant 32 points. La course aux Playoffs arrive dans son dernier virage et les Warriors espèrent bien se placer tandis que les Pels… sont les Pels. Saison décevante dans le bayou de la Louisiane même si Zion continue d’espérer et de porter, en plus de ses 400 kilos de muscle, toute son équipe. Curry lui sera plutôt seul (pour changer) avec l’absence de Kelly Oubre, James Wiseman, mais il pourra compter sur son fidèle Draymond Green pour animer un peu les débats.

2h : Thunder – Kings : Difficile de trouver un match où la plupart des joueurs n’ont pas encore passé leur brevet. Peut-être que cette fougue servira à Théo Maledon par exemple, on l’espère. Le surprenant Thunder, toujours privé de Shai (et avec Al Horford au placard) peut décider de poursuivre son opération d’autodestruction face à une équipe bien diminuée des Kings qui n’est pas encore totalement éliminée de la course au play-in (mais presque). Avec Fox, Barnes et Haliburton sur la touche, c’est tout de suite moins évident.

4h : Clippers – Raptors : Des Raptors affamés qui souhaitent leur spot en play-in vont-ils recevoir un peu d’aide et de compassion de leur ancien chouchou Kawhi ? Non, c’est un robot. Un match prometteur malgré les absences de VanVleet, Trent Jr, Ibaka, Boucher et Beverley. On espère voir beaucoup d’intensité et un affrontement des duos Kawhi et Presque bientôt Playoffs P, contre Kyle Booty Lowry et Spicy Spinning P. Les Clippers sont sur trois défaites de suite et ne voudraient pas lâcher trop facilement la troisième place aux Nuggets qui ne jouent que demain.

Cette nuit risque d’être mouvementée, caféinée, mais surtout très agréable pour les amateurs de spectacle ou d’intensité de fin de saison. Pour les fans de blowout et de garbage time, vous êtes également les bienvenus : NBA, where tanking happens.