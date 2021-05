Shop TrashTalk : le nouveau merch est disponible en ligne, par ici pour les dernières pépites 100% maison !

Après l’annonce de la mise en ligne du Shop TrashTalk il y a exactement 3 mois, vous avez été nombreuses et nombreux à commander du merch 100% maison. Et vous avez été tout aussi nombreuses et nombreux à nous demander du neuf dans la boutique ! Cela tombe bien, toute l’équipe de TrashTalk s’est mise au travail pour vous présenter son drop spécial Spring 2021, disponible dès maintenant en ligne. Par ici le défilé !

Des tasses TrashTalk dispatchées aux quatre coins du monde, des livres commandés pour l’arrivée du printemps, des t-shirts, des pulls et des hoodies portés fièrement, on ne va pas se mentir : c’est peu dire si vous avez répondu présent pour la mise en ligne du Shop TrashTalk le 4 février dernier. Nous avons reçu un paquet de photos et de messages de remerciements pour le matos envoyé et reçu. La communauté a encore fait fort, très fort, et on doit impérativement commencer par vous dire MERCI car cela nous a donné énormément de force ainsi qu’une envie claire en interne : nous donner encore plus, pour vous proposer encore plus sur le Shop.

Il était donc évident qu’un drop devait avoir lieu juste avant les Playoffs. Histoire de ? Histoire de préparer l’été. Histoire de répondre à votre demande. Histoire aussi de vous garantir que cette boutique sera en constante évolution. Car oui, l’idée n’est pas de lancer le Shop et le laisser végéter au fil des mois. Ce Shop, c’est aussi le vôtre, celui des basketteurs et des basketteuses qui veulent se faire plaisir avec des produits de qualité. C’est ainsi que, suite à des semaines de réflexion et de travail en équipe, le nouveau drop a pu être développé pour finalement voir le jour ce mardi : 3 nouvelles collections sont désormais disponibles, en plus de la catégorie « NICKNAME » qui reçoit la visite de nouveaux arrivants !

_____

Voici les petits nouveaux, soyez gentils avec eux car ils sont timides :

TRASHTALK : TrashTalk (ou to talk trash en anglais), c’est plus qu’une activité. C’est un art de vivre. Chambrer au basket, c’est la base. Et représenter le média préféré de ton média préféré, aussi. La collection TT débarque donc sur le Shop, attention le sweat noir risque de faire un malheur…!

PUT MY DARONNE : vous l’avez demandé, nous l’avons fait. Avec Léonce à la prod et une expression all time sur le torse, la collection PUT MY DARONNE rend enfin hommage à ceux qui abusent de tout, et un peu trop. Dédicace évidemment aux fans des Kings, et à notre trade deadline chérie.

ALLEZ, CAFÉ : le classique de chez TrashTalk. Une nuit de matchs en NBA ? Un gros café à minuit. La tasse est devenue un best-seller en l’espace de deux mois, l’émission Twitch a fait des audiences en mode Samuel Etienne (non), voici donc le merch pour tous les fans de café qui se respectent dans le monde. Allez, café.

NICKNAMES : il y avait déjà Michel, Magique ou encore Patrick disponibles. Dites bonjour à Damien, Lucas, Jules, Nicolas, Alex et Joël ! Un véritable boys band de stars NBA, qui ravira les fans de prénoms français ultra-sexy et les candidats MVP en tout genre. Attention, cette collection risque de s’étoffer dans les mois à venir…

_____

Bien évidemment, ces nouvelles collections et ces nouveaux produits viennent s’ajouter à l’offre déjà présente sur le Shop TrashTalk ! Vous pouvez donc retrouver, pour ceux qui n’ont pas encore été checker, la collection L’Apéro, les tasses de café TrashTalk, mais aussi la ligne The Ball Never Lies, ou encore les Franchises all-time, l’indémodable trio Le Bron, la Brute & le Truand, et tant d’autres surprises… vous pensiez qu’on avait oublié de lire ? Les livres sont également mis en avant dans une catégorie qui contient déjà un paquet de bouquins de référence sur le basket.

Note importante que l’on souhaite rappeler à chaque drop, dans la continuité des projets réalisés par le passé, toute l’équipe de TrashTalk a tenu à respecter les valeurs de Mère Nature au sein du Shop : les t-shirts, sweatshirts et hoodies unisexes sont donc faits en coton bio et polyester recyclé, assurant ainsi des produits éco-responsables et respectant le label Fair Wear Foundation qui veille aux conditions de travail validées par l’Organisation Internationale du Travail dans l’industrie textile. S’habiller c’est bien, mais s’habiller en faisant attention à la planète c’est encore mieux.

Foire aux questions :

Peut-on choisir différents modèles et couleurs ?

Oui, de nombreuses options sont possibles. L’ensemble des produits textiles du Shop TrashTalk sont unisexes et la grande majorité d’entre eux sont déclinés en t-shirts, sweatshirts et hoodies. Une fois sur la page d’un article, vous pourrez choisir la couleur et la taille.

Quelles sont les tailles disponibles ?

Vous pouvez prendre de XS à XXL !

On peut en prendre plusieurs ?

C’est même fortement conseillé. En plus, ça permet de rentabiliser les frais de port.

Y aura-t-il d’autres designs à venir ?

Si vous êtes sages, certainement : nous avons plusieurs idées en tête et nous les présenterons par la suite.

Techniquement, ça marche comment ?

On ne saurait trop vous conseiller de commencer par apprivoiser la bête en rebondissant de lien en lien au gré de vos envies. Si vous avez des questions plus techniques, la réponse que vous cherchez se trouvera forcément dans la FAQ du Shop TrashTalk.

_____

Du neuf, du neuf et encore du neuf en écoutant la meilleure communauté del mundo, on vous laisse checker le tout nouveau drop de la maison que vous pouvez donc retrouver dans le Shop TrashTalk dès à présent. En attendant d’y mettre du sel de Guérande et des tracteurs à petit prix : bon shopping !