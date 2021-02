TrashTalk lance sa propre boutique en ligne : le Shop TrashTalk, plus de 100 produits disponibles pour briller comme jaja !

Premier grand projet-maison d’une année 2021 qui s’annonce encore plus folle que les précédentes (on préchauffe), le Shop TrashTalk fait son apparition dès aujourd’hui ! Une véritable boutique en ligne spécialisée pour les fans de basketball, avec une bonne centaine de références labellisées TrashTalk et des produits qui vont régaler monsieur comme madame. Alors, qu’attendez-vous ? Par ici la visite !

Plus qu’une passion, suivre le basket est un vrai mode de vie et vous êtes de plus en plus de TrashTalkers et TrashTalkeuses à en adopter ses codes. Un café à minuit pour ne rien rater des matchs, une danse de la joie le lundi midi pour célébrer le meilleur jour de la semaine, les Mercredi Panzani et tant d’autres rendez-vous rythment inlassablement chaque saison en NBA. Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous présenter le Shop TrashTalk, la boutique officielle de votre média préféré ! C’est elle qui vous accompagnera dans votre quotidien, et vous permettra de continuer à vivre pleinement votre amour pour la balle orange, jusque dans votre garde-robe.

Les plus fidèles d’entre vous se souviennent encore des premières collections TrashTalk disponibles en ligne chez les copains de Gate11. Suite à la fermeture de leur boutique en 2019, vous avez été des milliards millions à nous écrire pour savoir où continuer à vous procurer nos créations. Votre appel a bien été entendu : l’ensemble du merch TrashTalk est disponible dès maintenant, sur une seule et même adresse, celle du Shop TrashTalk ! Avant de faire le tour du propriétaire, sachez que les habitués ne seront pas dépaysés et que les collections historiques seront toujours au rendez-vous. En gros, l’emballage a changé mais vos chouchous n’ont pas bougé. La collection « Franchises » qui fait honneur aux légendes des 30 franchises (31 même !) est là, fidèle au poste, idem pour le textile The Ball Never Lies, alors que l’iconique « Le Bron, la Brute & le Truand » qui avait fait un carton plein s’est offert un petit lifting nécessaire pour rester en phase avec l’actu.

Mais parce que la demande a été forte et que l’attente a été longue, il fallait marquer le coup avec de nouveaux croquis fraîchement sortis de la maison TrashTalk. Ainsi, à l’occasion de son inauguration, le Shop TrashTalk vous présente les nouveautés qui feront bientôt fureur sur les terrains comme dans la street. Vous connaissez déjà la suite, en attendant un drop à la Fashion Week ou Gilles Bouleau qui porte du TrashTalk au JT de 20h, représentez la famille en découvrant les nouvelles pépites ci-dessous.

La collection « Nicknames » , pour honorer les meilleurs joueurs all-time mais en français dans le texte

, pour honorer les meilleurs joueurs all-time mais en français dans le texte La collection « L’Apéro » , pour celles et ceux qui aiment trinquer devant la chaîne YouTube préférée de ton joueur préféré

, pour celles et ceux qui aiment trinquer devant la chaîne YouTube préférée de ton joueur préféré Le tout premier mug TrashTalk , indispensable pour le café de 1h ou 8h du mat

, indispensable pour le café de 1h ou 8h du mat Les tote bags dédiés au meilleur moment de la journée, pour y mettre les chips, le tzatzíki et la mousse

Note importante, dans la continuité des projets réalisés par le passé, toute l’équipe de TrashTalk a tenu à respecter les valeurs de Mère Nature au sein du Shop : les t-shirts, sweatshirts et hoodies unisexes sont donc faits en coton bio et polyester recyclé, assurant ainsi des produits éco-responsables et respectant le label Fair Wear Foundation qui veille aux conditions de travail validées par l’Organisation Internationale du Travail dans l’industrie textile. S’habiller c’est bien, mais s’habiller en faisant attention à la planète c’est encore mieux.

Enfin, le Shop TrashTalk sera le moyen idéal de partager notre goût de la lecture avec vous. En effet, pour celles et ceux qui souhaitent s’instruire ou parfaire leur culture basket avec des ouvrages de qualité, la rédaction de TrashTalk a réalisé une sélection de livres de basketball faite pour vous. Idéal pour venir contre-argumenter le Top 100 all-time de votre cousin au prochain repas de famille, ou découvrir les détails de la carrière de Derrick Rose. Biographie de Michael Jordan, biographie de Kobe Bryant, un beau livre tout jaune qui a explosé en France, des programmes d’entraînement, si vous aimez lire comme nous vous saurez où retrouver les meilleurs bouquins de basket.

Foire aux questions :

Peut-on choisir différents modèles et couleurs ?

Oui, de nombreuses options sont possibles. L’ensemble des produits textiles du Shop TrashTalk sont unisexes et la grande majorité d’entre eux sont déclinés en t-shirts, sweatshirts et hoodies. Une fois sur la page d’un article, vous pourrez choisir la couleur et la taille.

Quelles sont les tailles disponibles ?

Vous pouvez prendre de XS à XXL !

On peut en prendre plusieurs ?

C’est même fortement conseillé. En plus, ça permet de rentabiliser les frais de port.

Y aura-t-il d’autres designs à venir ?

Si vous êtes sages, certainement : nous avons plusieurs idées en tête et nous les présenterons par la suite.

Techniquement, ça marche comment ?

On ne saurait trop vous conseiller de commencer par apprivoiser la bête en rebondissant de lien en lien au gré de vos envies. Si vous avez des questions plus techniques, la réponse que vous cherchez se trouvera forcément dans la FAQ du Shop TrashTalk.

Du textile, des accessoires et des livres, le tout livré directement chez vous, mais évidemment aussi énormément de swag, de charisme et d’amour, voici tout ce que vous pourrez donc retrouver dans le Shop TrashTalk dès à présent. Alors on serait vous, on n’attendrait pas plus longtemps avant d’éplucher notre catalogue dans le détail pour faire plaisir autour de vous ou pour vous offrir un petit cadeau à vous-même. On peut témoigner, vous l’avez bien mérité. Bon shopping !