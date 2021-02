Les Warriors en passent 147 aux Mavs : Kelly Oubre Jr. a sorti sa meilleure imitation de Klay Thompson, avec le flow en plus

Face à des Mavs en back-to-back et vainqueurs des Hawks la veille, les Warriors d’un Kelly Oubre Jr. en feu ont déroulé de manière spectaculaire en attaque, infligeant à Dallas la plus grosse baffe défensive de son histoire sur 48 minutes.

Please, on peut avoir ces Warriors à toutes les rencontres ? D’une facilité et d’une justesse infaillibles en attaque, Golden State a donc déroulé ce jeudi soir sur le terrain de Dallas, remportant le match sur le score fleuve de 147-116. Un fleuve genre le Mississipi. Jamais de leur histoire les Mavs n’avaient encaissé autant de points sur 48 minutes, et les doutes ont vite resurgi du côté des hommes de Rick Carlisle après une victoire de la veille en trompe-l’œil. Incapables de réaliser le moindre stop défensif, les Mavs ont coulé en deuxième mi-temps face à une équipe des Warriors au jeu alléché et collectif. En tête de file de cette performance on retrouve le cœur de cette équipe, Draymond Green, qui nous a sorti une ligne de stats des plus Draymondesques possible avec 11 points, 6 rebonds, 1 perte de balle et… 15 assists. Le facilitateur ultime, enchaînant les passes dans le dos de la défense histoire de régaler Stephen Curry, Andrew Wiggins mais surtout… Kelly Oubre Jr, qui nous a lâché cette nuit un career high avec 40 puntos inscrits sur la tête des Mavs. A chier depuis le début de saison au niveau de l’adresse, l’homme le plus sexy de Ligue a sorti son meilleur match sous le maillot des Warriors, qui on l’espère servira de déclic pour le reste de la saison. Avec 40 points à 14/21 au tir dont 7/10 du parking et 5/6 aux lancers, KOJ a été injouable et a rappelé à la Dub Nation les meilleures heures de Klay Thompson, de quoi faire couler quelques larmichette aux fans de GS entre deux votes bourrés pour le All-Star Game de mars.

Entre Draymond Green, critiqué car incapable d’apporter quelque chose quand il n’est pas entouré de stars, Kelly, critiqué car incapable de mettre un ballon dans le panier, et tout le reste du roster critiqué pour avoir tendance à laisser Stephen Curry trop seul à chaque rencontre, chacun a décidé de taper du poing sur la table et ce sont donc les pauvres Mavs qui en font les frais de A à Z. Mais franchement… que cette équipe est impressionnante quand Curry, qui est par ailleurs devenu le premier joueur cette saison à atteindre la marque des 100 tirs à 3-points rentrés, est suppléé par un lieutenant en forme, et alors quand même Andrew Wiggins s’y met… (l’ancien Wolves, après avoir commencé la rencontre en 1/10 a fini son match avec un 6/8 un peu plus propre, histoire de bien enfoncer encore plus Doncic et ses potes).

Pour les Mavs ? La « performance » est… inquiétante. Certes, les hommes de Rick Carlisle avaient joué la veille contre les Hawks et étaient loin d’être à 100% mais la deuxième mi-temps notamment a clairement fait peine à voir. Tout l’effectif s’est ainsi laissé abattre dès que les Warriors ont commencé à enchaîner les paniers et personne, ni Doncic, le leader présumé, ni Carlisle, n’a été capable de pousser une gueulante ou juste montrer qu’il y avait de l’espoir pour revenir. On a vu à la place des visages qui avaient déjà abandonné et prêts à rentrer au vestiaire le plus rapidement possible. Dommage, car les Mavs d’il y a… cinq mois n’auraient jamais lâché l’affaire de cette manière, comme on a pu le vivre lors de la série face aux Clippers où Dallas jouait chaque possession comme si c’était la dernière, ce qui avait poussé la série en 6 face à un adversaire pourtant supérieur. Cette équipe manque cruellement d’un leader vocal, et c’est là qu’on voit que des pertes comme celle de J.J Barea par exemple ont finalement plus de conséquences que prévu, lui qui était respecté et écouté dans le vestiaire même avec un temps de jeu restreint. Il va falloir que les Mavs se trouvent un second souffle et on espère que cette défaite aura le même effet de gifle que celle que les Clippers avaient reçu face à ces mêmes Texans plus tôt dans la saison. Un peu plus de méchanceté, un peu plus d’envie en attaque ET en défense, car dans le cas contraire la course aux Playoffs risque de devenir bien épineuse…

Les Warriors ont sorti leur performance de la saison et pour preuve, on a à peine parlé de Steph Curry, lui qui finit tout de même avec 28 points mais qui, surtout, était donc enfin entouré d’une équipe dangereuse de partout. Une victoire à la Warriors 2016, avec Wiggins à la place de Barnes et Oubre Jr. à la place de Thompson. Ah, si on pouvait avoir ça tous les soirs…