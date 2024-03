Les Golden State Warriors ont réalisé l’un des meilleurs matchs de leur saison pour se farcir des Milwaukee Bucks pourtant en forme récemment. Victoire 125-90 et message envoyé, les Californiens ne seront pas bons à prendre au play-in.

Le collectif Warriors reste l’une des plus belles choses à admirer dans le monde du basket-ball depuis maintenant bientôt une décennie. S’il n’était souvent pas assez huilé cette saison pour que la phrase précédente soit encore d’actualité, les hommes de Steve Kerr ont, ce soir, sorti le colza, le tournesol et les pépins de raisin pour regraisser la machine et faire s’éveiller la nostalgie. Résultat, défaite sèche des Bucks 125 à 90.

Mais ce qui a gâché la soirée de Giannis Antetokounmpo, ce n’est pas une matière grasse, c’est plutôt Trayce Jackson-Davis. Le rookie a été exceptionnel des deux côtés du terrain et a illuminé la deuxième mi-temps de la rencontre. En 14 minutes sur le parquet, TJD a envoyé 13 points, 6 rebonds et 4 contres (dont trois sur le double MVP).

What a sequence for Trayce Jackson-Davis 😤 pic.twitter.com/oq9V3nq5Pb

— NBA TV (@NBATV) March 7, 2024

Toutefois, la victoire des Warriors est à mettre au crédit du collectif. En distribuant 33 passes décisives, les joueurs de la baie d’Oakland ont fait vivre le ballon et ont amené le danger de beaucoup d’endroits différents. Stephen Curry a envoyé 26 puntos, Jonathan Kuminga 20, Draymond Green et Brandin Podziemski ont été parfaits dans leurs rôles. Un succès à conjuguer au plus que parfait.

En face, les stars ont eu du mal. Si Giannis Antetokounmpo a fait la découverte d’un rookie, Damian Lillard – malgré ses cinq paniers à 3-points qui lui ont permis d’égaler Reggie Miller dans le classement all-time des artilleurs du parking – n’a pas eu un impact monstrueux sur la rencontre et spécialement sur la fin de match. La montre molle, c’est la spécialité de Dali, pas de Dame.

Surtout, Brook Lopez a vécu un très mauvais moment. Exposé par le cinq de petite taille des Warriors, le frère de Robin a erré dans les raquettes sans réussir grand chose. 9 points et 4 rebonds à 4/10 au tir en 26 minutes, ça équivaut à un très bon footing.

Pour rendre la soirée encore plus belle, les Warriors ont diffusé une vidéo hommage à Bob Myers, ancien GM de la franchise, qui était de passage au Chase Center. Une attention qui l’a ému aux larmes.

An emotional Bob Myers gets his tribute video at his first game back in Golden State pic.twitter.com/q6qfznSCYs

— Kendra Andrews (@kendra__andrews) March 7, 2024

La franchise de Golden State doit profiter de ce succès et de sa manière pour définitivement se remettre sur les bons rails. S’ils sont capables d’évoluer à ce niveau fin avril, ils pourraient être un problème pour beaucoup d’équipes de la Conférence Ouest.