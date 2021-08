Bucks – Nets et Lakers – Warriors en ouverture de la saison : ici, le réveil est déjà calé pour la reprise

Cela fait déjà près d’un mois que Giannis Antetokounmpo et ses copains de Brew City ont soulevé le trophée Larry O’Brien et nous ne sommes qu’au tiers de cette intersaison. Heureusement, la NBA sait comment nous hyper et vient d’annoncer les affiches de l’opening night.

Maintenant que les Jeux Olympiques et la Draft sont derrière nous et que les plus grosses signatures de la Free Agency ont déjà été annoncées, c’est le calme plat ou pas loin. Heureusement, les die-hards ont toujours la Summer League et les ligues Pro-Am pour les aider à patienter jusqu’à la reprise. A moins que vous ne soyez plutôt branchés BIG3 League. A chacun son petite plaisir coupable et ce n’est pas ici que l’on vous jettera la pierre. Pour les autres, c’est la console qui tourne H24 pour essayer de faire passer le temps plus vite sur NBA 2K. Tous les moyens sont bons pour oublier le vide basketballistique qui nous attend durant les prochaines semaines. Pour les plus impatients, la Grande Ligue vient d’annoncer les affiches de l’opening night qui aura lieu le mardi 19 octobre prochain, une date qui marque aussi le retour d’un calendrier plus traditionnel. Alors on saisit son Agenda TrashTalk et on note déjà ce rendez-vous qui devrait sonner la reprise des soirées entre potes sur le canapé familial ou à l’appart. Trêve de suspense, par ici le programme de ce petit double header des familles !

1h30 : Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets

4h : Los Angeles Lakers – Golden State Warriors

The first four days of the NBA’s 75th Anniversary Season (Oct. 19-22) will feature eight national television games as part of #KiaTipOff21, with TNT and ESPN airing two doubleheaders each! #NBA75 pic.twitter.com/SZ9bSBhhDP — NBA (@NBA) August 17, 2021

On commencera donc avec une remise des bagues au Fiserv Forum en marge du coup d’envoi de la saison entre les deux derniers adversaires de demi-finale de Conférence. Médaillé d’or à Tokyo et MVP du tournoi olympique, Kevin Durant a eu le temps de ravaler son seum et de limer ses chaussures pour perdre une pointure qui pourrait s’avérer décisive en cas de final disputé contre les champions en titre. A Milwaukee, la fête devrait encore être belle même si P.J. Tucker a déjà déménagé à Miami avec son container de sneakers pendant l’été. Les deux frères Antetokounmpo, Jrue Holiday ou encore Khris Middleton seront eux bien là pour enfiler leur premier bijou du genre face au trio de stars le plus attendu de cette saison 2021-22. En parlant de Big Three, on va en voir s’affronter deux qui valent le détour un peu plus tard lors de cette soirée de reprise. Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green vont faire le court déplacement jusqu’à L.A. pour baptiser la nouvelle superteam des Lakers avec Russell Westbrook aux manettes et toujours LeBron James et Anthony Davis. Il sera bon de revoir les Splash Brothers enfin réunis après deux ans sans pouvoir apprécier les ficelles de Klay depuis le parking. Pour les Angelinos, la saison commencera directement avec un gros morceau pour que l’on voit de quel bois les papys purple and gold se chauffent. Une affiche elle aussi immanquable, surtout après trois mois de sevrage.

L’attente paraît insurmontable, mais cette annonce est un signe de plus que l’on se rapproche doucement de la reprise. La NBA a mis les petits plats dans les grands pour lancer la saison placée sous le signe de son 75è anniversaire et ça sent bon la soirée pop-corn dès le premier soir de la saison régulière. Une jolie perspective qui ne fait que nous donner encore plus envie d’être en octobre. Plus que deux mois, plus que deux mois, plus que…

