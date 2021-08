On connaît le programme du Christmas Day : Lakers – Nets en milieu de nuit, c’est déjà ça notre plus beau cadeau de Noël

Après l’opening night, c’est au tour du programme du Christmas Day d’être annoncé par la NBA au milieu de ce mois d’août. De quoi nous hyper un peu plus pour une soirée qui aura lieu dans… quatre mois. Si vous voulez un spoiler, c’est encore pas cette année que vous passerez la journée avec Tonton Jean-Claude et Tata Marinette.

Alors que les calendriers complets de chaque franchise devraient probablement tomber ce vendredi, on commence déjà à remplir son petit calepin (ou son Agenda TrashTalk pour les vrais) avec tous les premiers rendez-vous que la NBA veut bien nous donner. Parmi eux ? Ce fameux Christmas Day où les fans branchés sur le fuseau horaire européen ont droit à un marathon de beau jeu et de nourriture aussi alléchant que long à digérer, de 18h jusqu’au bout de la nuit. Comme d’hab, la petite sieste du 25 est largement conseillée pour les vaillantes et les vaillants qui ont prévu de se faire l’intégrale. Désolé papy, sorry les couz, mais ça sera encore une journée entière sur le canapé pour les amoureux de la balle orange. D’autant que la NBA s’est encore bien appliquée pour nous concocter un programme aux petits oignons. Alors trêve de blabla, on passe dans le vif du sujet avec les cinq rencontres qui vont nous tenir éveillés jusqu’au petit matin de la Saint-Etienne, le 26 décembre.

18h : New York Knicks – Atlanta Hawks

20h30 : Milwaukee Bucks – Boston Celtics

23h : Phoenix Suns – Golden State Warriors

2h : Los Angeles Lakers – Brooklyn Nets

4h30 : Utah Jazz – Dallas Mavericks

🎄 The NBA will feature five games on Christmas Day with ESPN or ABC televising each matchup! #NBAXMas #NBA75 pic.twitter.com/c52Oa3xwG9 — NBA (@NBA) August 17, 2021

On espère que Vavane n’avait pas prévu un aller-retour express à Charenton pour Noël parce que ça s’annonce compliqué. Tant pis, c’est donc sa famille qui devra faire le déplacement jusqu’à la Grosse Pomme, la nouvelle franchise d’Evan Fournier. Autant dire qu’il ne faudra pas réveillonner trop tard le 24 avec un match prévu à midi, heure locale, face à Trae Young qui a pris la manie de climatiser le Madison Square Garden à chacune de ses visites. Ensuite, place aux champions en titre qui auront une nouvelle fois l’honneur de recevoir (comme lors de l’opening night) pour souhaiter un joyeux Noël aux petits hommes verts. Un nouveau classique de la Conférence Est avant de basculer de l’autre côté de la map pour une match-up excitante entre les derniers finalistes et ceux qui rêvent de retrouver le sommet de la Ligue après deux années difficiles sans Klay Thompson. A peine le temps de terminer les restes de foie gras que le main event de la nuit nous tiendra éveillés. Un Lakers – Nets en prime time sur ESPN qui devrait valoir son petit pesant de cacahuètes et qui permettra à l’un ou à l’autre d’envoyer un message avant de potentielles retrouvailles en Finales NBA. On ne va pas se le cacher, c’est le duel entre les deux principaux favoris pour la saison prochaine et LeBron James voudra sûrement calmer les ardeurs du trio maléfique des Nets. Enfin, les plus courageux pourront profiter du show Luka Doncic en terres mormones alors que Rudy Gobert tentera de lui barrer la route s’il s’approche du panier façon Nicolas Batum sur Klemen Prepelic aux JO.

Pour célébrer son 75è anniversaire, la NBA a encore vu les choses en grand. Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire. On réserve le 25 décembre au soir, on embarque les restes du repas de famille et on vient passer la nuit basket avec toute la communauté TrashTalk ! Le rendez-vous est pris.

