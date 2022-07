Après les maillots de joueurs les plus vendus cette saison, on s’intéresse maintenant aux franchises NBA qui ont fait les plus gros chiffres en ventes de produits. Un nouveau Top 10 de qualité qui réunit autour d’une même table des franchises au passé glorieux, des gros marchés de la Ligue et des équipes qui ont cartonné sur les parquets.

On continue dans la série des stats de vente dévoilées aujourd’hui par la NBA, avec le top 10 des équipe qui ont vendu le plus de merchandising cette saison. D’une façon plus claire, on parle ici des 10 franchises qui ont vendu le plus de maillots et de produits dérivés en 2021-2022. Et comme pour les chiffres de vente des maillots de joueurs, on retrouve dans ce classement une certaines logique, avec trois grands types d’équipes : les franchises qui ont marqué l’histoire de la Ligue et occupent une place à part dans le cœur des fans, celles qui sont sur de gros marchés, soutenues par une fanbase importante, et celles qui profitent d’une certaine hype après avoir brillé ces derniers mois. Mais on ne vous fait pas attendre plus longtemps, voici tout de suite les résultats de ce top 10 made in France :

Sans vraiment de surprise, on retrouve en tête l’une des franchises les plus emblématiques de la NBA, les Lakers. Visiblement, les Californiens n’ont pas subi commercialement leur saison crade, puisqu’ils continuent de faire vendre. Eh oui, aligner les gros noms permet d’écouler des maillots, mais pas toujours d’être performant sur le terrain. À la deuxième place, on retrouve les Bulls, qui sont également considérés comme un gros marché et ont aussi pu compter sur une belle progression cette saison, avec un retour en Playoffs à la clé. De retour au sommet de la Ligue, les Warriors (3ème) et les Celtics (4ème) profitent aussi de retombées financières sympas. Le Heat a encore une fois prouvé la solidité de sa fanbase avec deux joueurs dans le top 10 des ventes de maillot et donc une 5ème place au global, et pour les dernières places de ce top, on trouve notamment les deux franchises de New York, autre énorme marché de la Ligue. Il fallait bien ça, parce que sportivement, les Nets (6ème) et les Knicks (10ème) n’ont pas vraiment assuré par rapports à leurs objectifs, mais un grand nombre de fans et quelques joueurs bankables leur permettent de gratter leur place ici. On retrouve aussi les Bucks (7ème) et les Raptors (8ème), deux franchises de l’Est qui surfent sur leurs dynamiques des dernières années même si cette saison était un peu moins bonne. Enfin, portés par une énorme hype autour de Ja Morant et toute leur jeune équipe malgré un petit marché, les Grizzlies sont à nouveau mis en lumière avec une 9ème place. Un beau mélange des genres dans ce top 10 donc, avec des résultats assez logiques quand on prend en compte tous les critères dont on a parlé aujourd’hui. On finit sur les grands absents de ce top, avec des Suns pourtant premiers de le Conférence et les Clippers, qui ont pourtant placé deux joueurs dans le top 10 des ventes individuel. Visiblement pas suffisant pour aller chercher les franchises dont on a parlé aujourd’hui.

Encore un top 10 qui nous donne pas mal d’indications sur l’importance de chaque franchise chez les fans français. Entre la réussite sportive des Warriors et Celtics, l’importance des fanbases du Heat ou des Lakers et la hype autour des Grizzlies, la plupart des équipes qui nous ont fait vibrer (en bien ou en mal d’ailleurs) sont représentées ici. Mais attention, parce qu’une jeune colonie française installée dans l’Oklahoma pourrait bouleverser le classement d’ici quelques années…

