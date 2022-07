Chaque année, la NBA profite de l’été pour dévoiler ses plus grosses ventes de maillots de la saison pour chaque zone géographique. La chiffres concernant la France, plus gros marché européen de la NBA, viennent d’ailleurs de sortir. Un top 10 principalement soutenu par les fanbases et les marchés importants, avec pas mal de grosses stars mais aussi des jeunes cracks qui montent.

On le sait, la NBA est un énorme business. En parallèle des parquets, le développement de l’économie du championnat est très important pour la Ligue. On raisonne en taille de marché, revenus générés et autres données permettant de monter une stratégie pour récupérer des gros billets. Parmi toutes ces données pas forcément intéressantes pour les fans de sport que nous sommes, il y en a bien une qui attire quand même l’attention année après année. Au mois de juillet, la NBA profite souvent de l’intersaison pour publier les stats des joueurs et des équipes concernant les ventes de maillots. Une indication intéressante pour bien comprendre la popularité de certains auprès du grand public, mais aussi pour voir quels joueurs ont conquis les cœurs des fans cette saison. Et comme tout est particulièrement bien fait, le classement des ventes pour la France est sorti. Allez c’est parti, on envoie tout ça :

Top 10 jersey sellers in France pic.twitter.com/y3OhTRZ9pU — NBACentral (@TheNBACentral) July 11, 2022

On commence évidemment par le haut du classement, avec un Stephen Curry qui trône à la première place. Logique quand on connaît la popularité du bonhomme, encore plus avec son parcours et ses perfs fabuleuses pour remettre les Warriors au sommet de la Ligue. Derrière lui, c’est une petite surprise sans en être une puisque c’est Ja Morant qui prend la deuxième place. Avec son jeu ultra spectaculaire, ses actions qui peuvent laisser penser que la gravité n’est pas la même pour tout le monde et son gros parcours avec les jeunes Grizzlies, le meneur coche finalement pas mal de cases avec un cote de popularité très haute. Le podium est complété par Jimmy Butler, qui a encore livré une vraie saison du côté de South Beach et envoyé carton sur carton en Playoffs avant d’échouer à une marche des Finales. On retrouve ensuite Giannis Antetokounmpo, toujours très apprécié par les fans, normal pour un double MVP au jeu impressionnant. LeBron James clôt la première partie de ce taupe 10. Habitué de la tête du classement, le King paie peut-être la saison cradingue de son équipe et ses blessures des derniers mois même s’il a encore été à un niveau dingue pour son âge.

La deuxième partie du top 10 est plus inattendue, avec par exemple Kawhi Leonard (8ème) et Paul George (9ème), deux joueurs des Clippers qui se sont pourtant plus signalés par leurs absences sur blessure que par leurs perfs cette année. Au moins, ils font honneur à la tradition de leur franchise, toujours placée mais jamais gagnante. Luka Doncic gratte une belle 6ème position alors que Tyler Herro, porté par une fanbase du Heat dont il est le chouchou, est aussi là à la 7ème place. C’est la petite surprise un WTF mais ça régale. On attend désormais qu’il prenne acte de cette nouvelle et vienne déguster du camembert avec ses fans tricolores. Petite 10ème place pour Joel Embiid, qui aurait pu espérer mieux après son énorme saison. À noter que même chez les fans français, nos principaux représentants nationaux n’ont pas réussi à se faire une place dans le top 10 puisque ni Evan Fournier, ni Rudy Gobert, ni Nicolas Batum ne sont présents ici. Pour finir, on en place aussi une pour Nikola Jokic, double MVP en titre et pourtant exclu de ce Top 10 France. Attention aussi à relativiser ces données, puisque si les chiffres prennent en compte les ventes en ligne, la majorité de points de vente physiques de maillots NBA en France sont de grandes enseignes de sport, et que ces dernières ne proposent très souvent qu’une gamme limitée de maillots. Ces derniers sont bien évidemment ceux des plus grands joueurs de la ligue.

Les top 10 des ventes de maillots sont intéressants car ils en disent long sur les dynamiques des joueurs et des franchises de la Ligue. Avec une majorité de gros marchés représentés, on voit que Los Angeles, Miami ou Golden State occupent une place importante chez les fans français. Et en plus quand on ajoute à ça quelques jeunes cracks comme Ja Morant et Luka Doncic, on obtient une jolie brochette de joueurs à la fois bankables et spectaculaires. Le genre de combos gagnants dont la NBA raffole.

Source : Twitter @TheNBACentral