Enfin ? Enfin le dénouement de ce dossier compliqué nommé Deandre Ayton ? Peut-être. En tout cas, l’insider d’ESPN Brian Windhorst, cette affaire pourrait être bouclée dès ce mardi. Chez qui le pivot pourrait filer ? Les Pacers, qui ont officialisé le transfert de Malcolm Brogdon ce week end et ont donc les réserves financières pour faire venir le pivot. Avec une belle flopée de jeunes déjà présents dans l’Indiana, le projet pourrait se révéler séduisant.

Deandre Ayton avec Tyrese Haliburton, Chris Duarte et Bennedict Mathurin ? Voilà une association bien intéressante sur le papier pour les fans des Pacers, et puis même pour tous ceux qui aiment le basket en fait. Le deal n’est pas encore scellé entre les Suns et les Pacers, mais Brian Windhorst a profité d’un point Free Agency lors d’un plateau de la chaîne en direct de la Summer League de Las Vegas pour balancer ses dernières informations à ce sujet. Selon lui – et comme évoqué au dessus – le seul point qui empêchait juste qu’ici un tel mouvement était que le contrat de Malcolm Brogdon n’était pas encore administrativement transféré à Boston. L’affaire s’est officiellement réglée ce week end, et Indiana a désormais assez de cap space pour offrir à Deandre Ayton un montant avoisinant le max auquel il puisse prétendre. On parle ici de 131,1 millions de Dollars sur quatre ans. Un montant qui aurait pu être de 176,9 millions sur cinq ans chez les Suns, mais ces derniers ne souhaitent pas offrir un tel contrat à un joueur qui a raté une campagne de Playoffs capitale pour l’équipe, tout en ayant un train de vie parfois discutable et un caractère bien ronchon quand il s’y met.

“We believe that the Indiana Pacers are very close to giving Deandre Ayton an offer sheet or executing a sign-and-trade…We could see something with the Pacers and Ayton as early as today.” (via @WindhorstESPN) pic.twitter.com/6iKsfox82T — The Trade Deadline (@_TradeDeadline) July 11, 2022

Bien sûr, les Pacers sont sans doute au courant des penchants du joueur pour les soirées PS5 jusqu’à 6h du mat’. Ils sont aussi au courant de son talent. Dans une équipe assez jeune, les responsabilités d’Ayton seront sans doute revalorisées à la hausse. Peut-être qu’il s’agit de la posture que le garçon attend pour passer un pallier et assumer la stature de premier d’une cuvée de Draft assez impressionnante. Il s’était plaint fin 2021 de ne pas toucher les mêmes gros contrats que ses copains de promotion Luka Doncic et Trae Young. Oui mais M’sieur Ayton, peut-être que ces derniers ont montré à de multiples reprises qu’ils ont les baloches pour porter leur équipe hein. Pour l’instant et jusqu’à preuve du contraire, votre CV est certes loin d’être mauvais mais aussi assez loin d’être au niveau des leurs. De ce fait, il est impossible pour vous d’espérer toucher autant de sous. Pour l’instant, l’essentiel sera – si le transfert est effectivement avéré – de vite se mettre au boulot avec les Pacers. L’effectif est assez prometteur, et imaginez ce backcourt Haliburton – Duarte – Mathurin alimenter un big man de talent. De la vision de jeu, un géant revigoré dans la peinture et vous obtenez une équipe tout de suite bien reloue à jouer. C’est tout le bien que l’on puisse souhaiter à Indiana, puisque le pari Ayton s’avère malgré tout un peu risqué à la lumière des éléments que nous venons d’exposer.

L’heure de quitter la vallée de l’Arizona est-elle venue pour Deandre Ayton ? Cela signifierait beaucoup de choses, à savoir un échec pour les Suns avec leur premier pick de Draft 2018. Pour le joueur, il s’agit aussi de la fin un peu en catimini d’une aventure tentée de succès mais surtout clôturée par un échec. La NBA n’attend pas comme on dit, alors les deux parties devront vite se remobiliser.

Source : ESPN