Deandre Ayton, Marvin Bagley III, Collin Sexton… : zoom sur la partie immergée de la cuvée 2018, ceux qui attendent toujours un coup de fil

La soirée d’hier n’était pas seulement synonyme de veille de reprise, elle était aussi l’occasion de voir quels prospects made in Draft 2018 seraient prolongés – ou non – par leurs franchises respectives. Certains ont clairement passé une bonne soirée, on en parle juste ici, mais ce matin quelques loulous n’ont pas plus de garantie sur leur avenir. Pas forcément une catastrophe, mais le silence est parfois… bruyant.

Quand on pense à ces joueurs dont le front office n’a pas souhaité garantir l’avenir, on pense tout de suite à… Deandre Ayton. Le proprio des Suns Robert Sarver avait clairement annoncé ces derniers jours qu’il était plutôt réfractaire à lâcher les biffs pour son pivot titulaire et accessoirement n°1 de sa Draft, et la deadline d’hier a donc confirmé ce que l’on savait déjà : pas de valise de billets pour grand Dede, en tout cas pas tout de suite. Deandre Ayton qui avait pourtant été l’un des leaders de son équipe l’année passée, participant à faire des Suns des finalistes NBA mais ça Bobby n’en a apparemment rien à secouer. Autre malheureux perdant de la soirée ? Marvin Bagley III, autre genre de crack un tant soit peu plus fragile, que les Kings semblent aujourd’hui ne pas vouloir intégrer à leur projet, le plus fou étant au passage que l’on vient d’associer projet et Kings dans la même phrase. Les deux premiers picks de la Draft 2018 dans une – petite – impasse donc, et tout un tas d’autres copains qui devront attendre avant de pouvoir toucher – ou non – le pactole pour la suite de leur carrière :

Joueurs majeurs de la Draft 2018 qui n’ont pas eu de prolongation cet été : DeAndre Ayton

Collin Sexton

Miles Bridges

Jalen Brunson

Marvin Bagley

Donte DiVincenzo

Lonnie Walker

Anfernee Simons

Mitchell Robinson

Mo Bamba

Shake Milton

Josh Okogie

Aaron Holiday — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 18, 2021

8 joueurs du Top 15 de la Draft 2018 n’ont pas signé de prolongation de contrat avec leur équipe. DeAndre Ayton (pick 1)

Marvin Bagley (pick 2)

Mo Bamba (pick 6)

Collin Sexton (pick 8)

Kevin Knox (pick 9)

Miles Bridges (pick 12)

Jerome Robinson (pick 13)

Troy Brown Jr (pick 15) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 18, 2021

Un constat qui donne l’occasion de se souvenir que Jerome Robinson est un pick 13 de Draft, que Kevin Knox est une sacrée escroquerie, mais surtout que des joueurs talentueux +++ comme Collin Sexton ou encore Miles Bridges n’ont donc pas réussi à valider leur bon début de carrière avec un gros chèque. Rien de perdu hein puisque tous ces gamins auront l’occasion de le faire dans quelques mois, chez eux ou dans une autre maison, mais on note en tout cas côté Suns, Kings, Hornets ou Cavs la volonté de prendre son temps et/ou de ne pas allonger trop de tunasse tout de suite. Evidemment le cas Deandre Ayton est forcément différent de celui du marsupial de Charlotte, celui du showman de Cleveland de celui de la grande perche d’Orlando, mais tous les joueurs sus-cités sont clairement les grands perdants de la soirée et envisagent ce matin leur avenir avec un point d’interrogation puisqu’ils seront tous agents-libres restreints l’été prochain, sans vraiment de garantie sur les futures sommes proposées et surtout sur le marché, en proie à n’importe quelle offre sortie de nulle part.

Le malheur des uns se superpose parfois avec le bonheur des autres, c’est pas tout à fait la bonne expression mais vous avez compris l’idée. Les Suns finiront-ils par payer Deandre Ayton ? Marvin Bagley III est-il un joueur NBA ? Kevin Knox est-il un joueur de basket ? Et que pense LaMelo Ball de la situation de son homie ? Toutes ces questions trouveront bientôt leurs réponses mais pour l’heure nous on va devoir enchainer, parce qu’il parait que ce soir… y’a du basket au programme.