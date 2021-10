Ben Simmons s’est entraîné avec les Sixers : un téléphone dans la poche (?!?) et une tronche d’enterrement, personne n’est prêt pour la suite

De retour avec les Sixers, Ben Simmons semblait adopter une stratégie plus conciliante vis-à-vis de son équipe. Petit problème : les rumeurs sur le dernier entraînement de Philly montre le joueur sous un angle peu flatteur.

Il y a deux jours, nous écrivions sur le premier entraînement de Ben Simmons avec les Sixers. Au programme, une participation pleine et entière et plusieurs messages positifs de ses coéquipiers, contents (au moins dans les mots) de pouvoir compter sur le retour aux affaires de l’Australien. Pour une situation qui avait tourné au divorce clair et prononcé, il y avait de quoi se réjouir pour les fans, ne serait-ce que dans l’optique de la reprise de la saison. Pourtant, hier, un nouveau fait est venu ajouter un peu d’huile sur le feu. Alors que des vidéos de l’entraînement tournaient sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont lancé la rumeur selon laquelle Ben Simmons s’était entraîné avec un… téléphone dans son survêt. C’est notamment le cas du célèbre Marc Stein du New York Times.

Ben Simmons appears to have practiced today with a phone in his pocket … as the enclosed video shows. We covered the latest on the Simmons trade front and the growing belief that he has not already played his last game a Sixer here: https://t.co/1zmRAUMJ6b https://t.co/j4nRr4T18D — Marc Stein (@TheSteinLine) October 18, 2021

Benny attendrait-il un appel urgent de son courtier en bourse ou alors simplement un texto de Rich Paul pour lui annoncer qu’il a trouvé comment le sortir de cette galère ? On espère qu’il n’a pas écouté tous les conseils d’Allen Iverson sur le « practice ». La rumeur s’est évidemment répandue au sein des fans de Philly et l’image du joueur en est ressortie encore plus écornée. Un scénario d’autant plus dommage qu’une heure plus tard, le même Marc Stein rétropédalait en expliquant que le fameux « cell phone » pourrait finalement être le… maillot d’entraînement du joueur, en boule dans sa poche. Ouais… c’est pourtant deux objets plutôt différents non ?

Simmons, I'm told, kept his practice jersey in his pocket during portions of today's Sixers workout. He will undoubtedly be asked about the exact contents when he speaks to the media for the first time since ending his holdout and I shouldn't have amplified the story before that. https://t.co/GNcaIKf0cQ — Marc Stein (@TheSteinLine) October 18, 2021

Même s’il n’y a évidemment aucune certitude sur le contenu de sa poche – cette phrase mythique à écrire – on arrive quand même sur une situation improbable. Comme c’était à craindre, Ben Simmons est scruté plus que jamais et chaque action, chaque geste de sa part sera analysé et décortiqué. Il tire la tronche à l’entraînement (c’était le cas hier), ça va faire causer. Il ne participe pas l’attroupement (le huddle) des joueurs et quitte le parquet en premier (c’était le cas hier), ça va faire causer. On est désolé par avance pour les fans des Sixers mais ce genre de drama ne risque pas de s’arrêter de sitôt. La situation n’est pas rose – le sera-t-elle un jour ? – et si les deux parties décident vraiment de continuer ensemble, il faudra du temps pour réparer le lien qui existait entre le meneur et sa franchise de toujours. D’ici là, on espère que la reprise de la compétition permettra de rapprocher un peu les uns et les autres. Enfin, encore faut-il que Ben soit sur la feuille de match le premier soir. Réponse demain du côté de la Louisiane !

Ben Simmons n’est pas un joueur comme les autres à Philadelphie et on risque d’en entendre encore parler. Des rumeurs sur un téléphone à l’entraînement, un body language pas terrible, pas de doute, on nage dans le drama chez les Sixers.

Source texte : New York Times