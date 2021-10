Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : un double header de rêve pour entamer la saison, ô comme ça fait du bien !

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

La meilleure nouvelle de la semaine, c’est évidemment le retour de la NBA ! Et comme d’habitude, c’est sur beIN Sports que ça va se passer avec un programme déjà bien chargé pour une reprise. Alors on espère que vous avez fait le plein de sommeil depuis la fin des Finales en juillet dernier parce que le mode vampire est officiellement activé à partir de ce soir. On prévient, interdiction de rater un seul match pour cette première semaine et ça commencera par un double header immanquable dans la nuit de mardi à mercredi. En entrée ? La remise des bagues au Fiserv Forum et la revanche attendue de Kevin Durant après avoir mordu cette foutue ligne à 3-points lors du Game 7 de leur dernier affrontement en Playoffs. Ensuite, on passera tout de suite au dessert avec les retrouvailles entre LeBron James et Stephen Curry. Les Lakers n’ont pas remporté un match en pré-saison mais attention aux champions 2020 qui savent que les choses sérieuses commencent maintenant. Comment ne pas être hypé ?

Dans la nuit du mardi 19 octobre

Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets à 1h30 (beIN 1)

Los Angeles Lakers – Golden State Warriors à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 20 octobre

Charlotte Hornets – Indiana Pacers à 1h (beIN 4)

Phoenix Suns – Denver Nuggets à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 21 octobre

Miami Heat – Milwaukee Bucks à 2h (beIN 4)

Golden State Warriors – Los Angeles Lakers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 22 octobre

Chicago Bulls – New Orleans Pelicans à 2h (beIN 4)

Phoenix Suns – Los Angeles Lakers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 23 octobre

Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks à minuit (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 24 octobre

Brooklyn Nets – Charlotte Hornets à 22h (beIN 3)

Houston Rockets – Boston Celtics à 1h (beIN 4)