Vous aimez les émotions, les grosses batailles et les retrouvailles ? Voilà qui tombe bien, car on aura droit à tout ça dans les matchs de la nuit en NBA. Par ici le programme !

Le programme de la nuit

1h : Hornets – Bulls

1h : Cavaliers – Pistons

1h : Wizards – Clippers

1h30 : Heat – Kings

2h : Rockets – Pelicans

2h : Wolves – Mavericks

2h : Spurs – Magic

2h : Thunder – Nuggets

2h30 : Nets – Suns

4h : Blazers – Bucks

Le match à ne pas rater : Thunder – Nuggets

Après avoir perdu à domicile face aux Wolves, nouveau gros test pour le Thunder avec la venue des Nuggets. Ça nous donne un affrontement entre le troisième de l’Ouest et le deuxième, avec seulement une victoire d’écart entre les deux équipes. Grosse bataille en perspective donc, à condition que les meilleurs joueurs soient sur le terrain. En effet, Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren et Lu Dort sont tous incertains côté Thunder, tandis que Jalen Williams et Isaiah Joe sont d’ores et déjà forfaits. Côté Nuggets, c’est Nikola Jokic qui est questionable…

Mais aussi…

Probablement une nouvelle défaite des Hornets face aux Bulls.

Le retour probable de Darius Garland contre Detroit.

Les Wizards qui vont se faire exploser par les Clippers.

Le Heat peut-il empêcher une 8e défaite de suite contre les Kings ?

Réaction attendue des Pelicans (trois défaites de suite) à Houston.

Pas de Luka Doncic face aux Wolves, dommage ça aurait pu être sympa.

Le Magic veut retrouver une bonne dynamique à San Antonio.

Le retour de Kevin Durant à Brooklyn.

Le retour de Damian Lillard à Portland.

Les Français sur les parquets

Frank Ntilikina face aux Bulls.

Killian Hayes à Cleveland.

Rudy Gobert face à la raquette des Mavs.

Ousmane Dieng (et Olivier Sarr) pour quelques minutes face aux Nuggets ?

Rayan Rupert pour quelques minutes face aux Bucks ?

Victor Wembanyama pour un nouveau chantier contre Orlando.

Bilal Coulibaly contre les Clippers.

Et en G League