Cam Whitmore : le rookie des Rockets a officiellement décollé !

Passé par la G League en début de saison, Cam Whitmore est arrivé en NBA et il est bien décidé à y rester. L’ailier des Rockets a réussi à se frayer un chemin dans la rotation d’Ime Udoka. Le pick numéro 20 de la dernière draft a un impact grandissant et pourrait bien se révéler être le steal de la cuvée 2023.

Les Rockets ont dû être agréablement surpris le soir de la draft de pouvoir récupérer Cam Whitmore. Ils ont choisi le rookie en 20e position alors qu’il était largement plus haut dans les mock drafts. Chez nous, on l’avait annoncé en numéro 5 chez les Pistons, ce qui était globalement le ressenti. Mais finalement, il a lourdement chuté et s’est retrouvé chez des Rockets qui n’en demandaient pas tant. Il a d’ailleurs été MVP de la Summer League histoire de bien montrer aux différentes équipes qu’elles se sont plantées.

Tout ça pour dire que le talent a toujours été là.

Il est passé en G League en début d’année où il a tourné à 26 points de moyenne. Rappelé par Ime Udoka, il prouve son utilité depuis quelques matchs. Un impact positif en attaque, des gros dunks et une énergie folle lui permettent de se distinguer. Pour faire court, on remarque toujours Cam Whitmore sur un terrain de basket. Il n’a peur de rien et ses trois derniers matchs sont vraiment bons.

Cam Whitmore at 19 years old is frying and trying to dunk everything 😳

last 3 games @JordanRichardSC

20 PTS, 6 REB, 58 FG%, 18 MIN

19 PTS, 9 REB, 44 3FG%, 28 MIN

24 PTS, 11 REB, 50 FG%, 20 MIN

G LEAGUE AVERAGE

26 PPG, 7 RPG, 47 FG%, 38 3FG%

pic.twitter.com/0alM70R2vK

— Swish Cultures (@swishcultures_) January 30, 2024

La première chose qui se voit chez lui, ce sont ses qualités athlétiques de zinzin. Il a annoncé avoir décliné l’invitation de la NBA pour participer au Slam Dunk Contest, dommage pour la Ligue car il a les moyens pour enflammer un concours. Déjà à la fac, son côté athlétique faisait la différence et était un motif d’espoir. Parfois, il se repose un peu trop dessus et se balance “dans le tas” en espérant trouver une solution une fois en l’air. Mais le voir sur un terrain est généralement synonyme d’highlights bien sympas.

Cam Whitmore with 3 NASTY dunks in a 4-minute span 😱 pic.twitter.com/3KxMswB3JL

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 30, 2024

Son explosivité lui permet de souvent dépasser son défenseur et de finir au panier. En transition il est quasi intenable grâce à ça mais sur demi-terrain, il sait aussi être utile. Il est actif sans ballon et coupe bien vers le panier pour trouver des points faciles. Globalement, son énergie est débordante, voire trop et il peut avoir du mal à se canaliser. C’est un peu une tête brûlée, et c’est probablement ce qu’Udoka aime chez lui.

Autre chose que le coach aime chez Cam, c’est sa réussite de loin. Whitmore tourne à 39,3% à 3-points depuis le début de saison (4 tentatives par match) et apporte de la qualité offensive dans une équipe qui en a besoin. Malgré son rôle et en tant que rookie, il arrive à être plutôt efficace. Sur les 9 derniers matchs, il est à 15 points et 6 rebonds de moyenne à 46% au shoot.

Vous l’avez compris, Cam est très utile dans ce qu’on lui demande et arrive à se montrer dans cette équipe des Rockets. Le mood est bon actuellement et il doit désormais continuer sur cette lancée.

Whitmore a encore beaucoup de travail notamment au niveau de la patience dans son jeu et la défense. Il en est d’ailleurs bien conscient. Mais surtout, il doit s’améliorer à la création pour les copains pour avoir un rôle pérenne en NBA. De quoi avoir de l’espoir pour les Rockets s’ils arrivent à bien développer le talent du bonhomme. Son caractère explosif et sa capacité à produire des highlights peut lui donner l’étiquette de fan favorite.

Allez, montez dans le train dès maintenant parce qu’il va très vite…