Éloigné des parquets NBA depuis 2021, Marc Gasol a passé les deux dernières années en Espagne dans le club du Bàsquet Gérone. On apprend aujourd’hui qu’il a décidé de raccrocher les sneakers.

Marc Gasol sur les terrains de basket, c’est officiellement terminé.

D’après Shams Charania de The Athletic, le frère de Pau a en effet choisi de prendre sa retraite, mettant ainsi fin à une carrière de deux décennies. Marco a annoncé la nouvelle lors d’une conférence de presse à Barcelone.

After 20 professional seasons and 13 in NBA, Marc Gasol has retired from basketball. He played for Grizzlies, Raptors and Lakers, winning the 2019 NBA title in Toronto, making three All-Star teams and one All-NBA team. Memphis plans to retire his No. 33 jersey. pic.twitter.com/vGC8DbyxUt

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 31, 2024

20 ans de carrière donc, avec des débuts à Barcelone en 2003 puis une arrivée en NBA en 2008, chez les Grizzlies. Impliqué dans le transfert de son frère Pau aux Lakers, Marc Gasol a posé ses valises à Memphis pour y rester pendant une décennie entière. C’est dans le Tennessee où il a atteint son prime, avec trois All-Star Games au compteur, deux sélections dans une All-NBA Team (dont la First Team en 2015), et un titre de Défenseur de l’Année en 2013.

Marc Gasol a ensuite été transféré aux Raptors lors de la trade deadline 2019, un mouvement décisif pour lui et les Dinos puisque Toronto a remporté le titre de champion NBA cette année-là. On n’oubliera jamais les exploits de Marco durant la parade dans les rues de Toronto.

Marc Gasol is living his absolute best life at the Raptors' championship parade.

(via @Sportsnet) pic.twitter.com/PY6Radw0q9

— NBA on TNT (@NBAonTNT) June 17, 2019

Enfin, Marc Gasol a porté les couleurs des Lakers de LeBron James et Anthony Davis, sans retrouver l’ivresse de la victoire. Le pivot espagnol a quitté la NBA au terme de la saison 2020-21, avec 891 matchs de régulière au compteur (99 de Playoffs) pour des stats de 14 points, 7,4 rebonds, 3,4 passes et 1,4 contre.

En plus de son très beau parcours NBA, Marc Gasol a aussi remporté le championnat d’Espagne avec Barcelone (2004), ainsi que l’EuroCup avec Gérone (2007). Gasol a également été élu MVP de la Liga ACB en 2008. Et tout récemment, il a aidé le club du Bàsquet Gérone – dont il est président – à intégrer la première division espagnole.

Et puis évidemment, Gasol a aussi connu une grande carrière internationale. Il a participé à la domination de la Roja aux côtés de son frangin Pau entre 2006 et 2019 : deux titres de champion du Monde, deux titres de champion d’Europe, et deux médailles d’argent aux Jeux Olympiques après avoir fait transpirer les Américains. Sacré palmarès !

Le palmarès complet de Marc Gasol

20 ans de carrière.

1 titre NBA.

1 titre de Défenseur de l’Année.

3 sélections All-Star.

2 sélections All-NBA.

4 médailles d’or avec la Roja.

1 titre de champion d’Espagne.

1 fois vainqueur de l’EuroCup.

MVP de la Liga ACB.

On se souviendra de Marc Gasol comme d’un pivot qui a su dominer sans véritables qualités athlétiques, mais grâce à une grande intelligence de jeu et une capacité à s’imposer des deux côtés du parquet. On se souviendra aussi de lui comme d’un joueur symbolique de l’époque Grit & Grind des Grizzlies, qui ont prévu de retirer son numéro 33. Un grand !

Source texte : The Athletic / BasketNews