En contrôle après un très gros second quart-temps, les Mavericks ont dominé sans difficulté une triste équipe des Clippers. Dallas prend le lead dans la série et mène 2-1.

Pour les stats détaillées de la promenade des Mavs, c’est par ici.

La série entre Clippers et Mavericks s’exporte au Texas pour ce Game 3 et on était bien curieux de voir la tournure qu’allait prendre la rencontre. Le début de match est assez moyen, avec beaucoup de maladresse des deux côtés. Paul George est gêné par les fautes, Kawhi Leonard n’est clairement pas dans son assiette. Luka Doncic connait lui aussi une entame compliquée avec une alerte au dos et un Russell Westbrook appliqué pour lui compliquer la vie.

Les choses s’emballent dans le second quart-temps. James Harden fait monter la température à coup de 3-points alors que Brodie se fait de nouveaux copains (non) chez les fans de Dallas.

Flagrant foul on Russell Westbrook

Agree or disagree?

pic.twitter.com/dFBrwpCEvV

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 27, 2024

Luka Doncic est là pour répondre à la barbe. Le Slovène rassure sur son état de forme en plantant 12 points sur le seul second quart. Si Harden semblait donner le ton pour L.A., les angelinos coulent à pic sur ces 12 minutes. Le body language est très mauvais, on sent une équipe qui ne se bat pas les uns pour les autres. Les leaders (hormis Harden) sont en galère. En face, Dallas fait mal à l’intérieur (32 points sur la seule première mi-temps !) avec Dereck Lively qui enchaine les dunks et les alley-oops, bien servi par Doncic et Irving. Lob City contre les Clippers, c’est presque trop drôle pour être vrai. À la pause, les Mavs ont très clairement pris la main sur le match. (54-41)

Le retour des vestiaires est toujours bien mou pour L.A. Kawhi Leonard montre un petit réveil avec deux dunks à la suite mais il va falloir faire beaucoup mieux pour espérer rattraper Dallas. Heureusement pour les Clippers, les Mavs traversent une mauvaise passe en attaque. Le passage en zone des voiliers impacte considérablement l’efficacité texane. Luka Doncic joue un peu trop au héros à tenter des 3-points contestés et la bande à Tyronn Lue en profite pour se rapprocher. Les leaders en difficulté au scoring, on retrouve un Ivica Zubac qui fait son match à l’intérieur avec une belle efficacité. Bousculés, les Mavs répondent avec le retour en jeu de Kyrie Irving. Uncle Drew fait un bien fou à l’attaque de Dallas dans une période compliquée. À lui seul ou presque, il redonne de l’air à son équipe pour retrouver 11 points d’avance avant d’attaquer le money time.

Le début du dernier acte s’avère spectaculaire pour les Mavs. Luka débute avec un and one, Kyrie Irving envoie ensuite un tir à 3-points sur la tête de son défenseur avant que Daniel Gafford ne lâche un immense contre sur Paul George.

DANIEL GAFFORD MEETS PAUL GEORGE AT THE RIM 🚫 pic.twitter.com/gUGLJ1UECU

— ESPN (@espn) April 27, 2024

Dallas prend le large et L.A. tente de suivre tant bien que mal mais on ne sent aucune révolte chez les Californiens. La fin de match est marquée par plusieurs accrochages entre deux équipes qui ne s’aiment décidément pas. Tendu pendant toute la rencontre, Russell Westbrook finit son mauvais match en avance. Après une grosse faute sur Luka Doncic, Brodie s’embrouille avec P.J. Washington. Les deux joueurs sont expulsés.

hahahahaha!! Russ…weak minded. PJ just laughs at him!!! pic.twitter.com/l6duWWI1D9

— MavsHighlights (@MavsHighlights) April 27, 2024

Les dernières minutes sont un gros garbage time qui permet aux coachs de faire tourner leurs rosters en prévision du Game 4. Dallas a réussi son coup en confirmant sa victoire du dernier match et pourra mettre les Clippers au pied du mur en gagnant la prochaine manche, toujours à la maison.