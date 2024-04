Luka Doncic et Kyrie Irving combinent pour 55 points contre les Clippers, avec de la DÉFENSE !

La doublette extérieure des Mavericks a particulièrement assuré cette nuit contre les Clippers : 32 points pour Luka Doncic, dont le tir à 3-points décisif, et 23 points pour Kyrie Irving. À deux, ils inscrivent plus de la moitié des points des Mavericks, et sécurisent l’égalisation de Dallas dans la série. En défendant remarquablement bien !

Les Clippers n’ont pas trouvé la solution pour stopper efficacement le duo Kyrie Irving (23 points, 6 rebonds, 3 passes, 3 interceptions) – Luka Doncic (32 points, 6 rebonds, 9 passes, 1 interception, 1 contre). Si les deux larrons du Texas n’ont pas été étincelants d’adresse (8/18 pour Kyrie, 11/26 pour Luka), ils l’ont suffisamment été pour mettre Los Angeles hors jeu et récupérer l’avantage du terrain. Ils ont été bien secondés par P.J. Washington, 18 points à 5/10 au tir dont 3/4 à 3-points.

11 with the grab & go 💨

Seulement six joueurs de Dallas ont marqué cette nuit, la tâche aurait dû être facilitée pour Tyronn Lue, qui n’a pourtant pas trouvé la solution tactique efficace pour couper du jeu les deux stars des Mavericks. C’est à noter : Kyrie comme Luka ont remarquablement bien défendu. Ils vont certainement bien dormir, mais c’est mérité. Dans un domaine où ils ne sont pas particulièrement réputés pour être des pointures, ils ont fait le boulot et aidé l’effort collectif global. Quand l’écart final n’est que de 3 points, on peut dire que ça compte quand même beaucoup.

Luka Doncic.

Game 2.

Cold. 🥶 https://t.co/MiPGQ7bGbg pic.twitter.com/tt93G9Pzlb

Doncic vient de nous terminer.

Il est trop fort au basketball cet enfoiré.

C’est Luka qui a inscrit le tir décisif, avec un énorme dagger à 3-points. Il a failli être bon pour la poubelle, puisque les Clippers ont presque réussi le comeback en toute fin de partie. C’est une décision arbitrale annulée par un challenge – qui fera sans doute parler – qui annihile toute chance de victoire de L.A. Belle partie des leaders de Dallas, qui permettent au groupe de Jason Kidd de revenir à la maison avec toutes leurs chances… même si au global, il faudra jouer à un meilleur niveau pour espérer battre Los Angeles.