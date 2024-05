Luka Doncic : 35 points de moyenne en match éliminatoire, record all-time !

Auteur d’une performance de roi pour éliminer les Wolves et filer en Finales NBA, Luka Doncic reste aujourd’hui le meilleur joueur offensif lors de matchs éliminatoires, avec 35 points de moyenne. Au jeu du “qui c’est qui fermera le mieux une série”, El Niño Maravilla surpasse LeBron James, mais aussi Michael Jordan.

Luka Doncic est un joueur de génie. Un joueur qui divise aussi, à cause de son comportement, mais un joueur de génie, et ceux ou celles qui réfutent cette affirmation peuvent fermer cet onglet aussi vite qu’ils l’ont ouvert. Luka Doncic est aussi un joueur décisif, qui ne tremble pas lorsqu’il faut montrer les muscles et éliminer une équipe. Ce trait de caractère n’est pas propre à son aventure en NBA, puisque le blondinet a commencé à bosser son profil de tueur en Europe. Des matchs de bourrin contre Gran Canaria, contre Fenerbahce, contre Moscou… sur le vieux continent, Doncic s’est aussi construit sa légende de tueur lors des matchs éliminatoires.

Luka Doncic has averaged the most points in NBA postseason history during elimination games:

Doncic = 35.1

LeBron James = 33.5

Michael Jordan = 31.3

There’s no denying at this stage of his career Doncic is on an all-time trajectory. pic.twitter.com/aLyEZsaIQE

— Evan Sidery (@esidery) May 31, 2024

En NBA, il est tout simplement le meilleur attaquant de l’histoire lorsqu’il s’agit de mettre une équipe à la porte. Le mot “vacances”, ce stimulant aux allures de drogue pour Luka, qui, en six matchs joués dans cette configuration, aligne la coquette moyenne de 35 points. C’est mieux que LeBron James, mieux que Michael Jordan, mieux que Wilt Chamberlain, mieux que Kevin Durant. La trajectoire du meneur se dessine à l’encre d’or, lui qui sait comment marquer les esprits lorsque le contexte est plus que sérieux. Face aux Celtics, en Finales NBA, la tâche sera autrement plus compliquée, mais rien ne semble pouvoir résister à Lulu lorsqu’il se chauffe. Le vrai test commence le 6 juin !

