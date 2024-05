Interrogé suite à la correction reçue par son équipe désormais éliminée des Playoffs, Anthony Edwards a indiqué être plus motivé que jamais pour revenir plus fort l’année prochaine. En se préparant mieux, maintenant qu’il a expérimenté le fait de jouer aussi longtemps lors d’une saison NBA.

Anthony Edwards n’a que 22 ans. Il est le leader d’une équipe qui compte désormais parmi les 4 meilleures de la ligue. Arriver à ce niveau de performance individuel à son âge est un motif d’espoir pour les Wolves et leurs fans. En dehors du terrain, il fait aussi preuve de lucidité, sur ce qu’il a manqué à Minnesota et ce qui leur a coûté le match. Sur ce sujet précis, la réponse à la question “qu’est-ce qui a rendu votre match difficile malgré la bonne entame de l’équipe ?” est courte, mais directe.

“Luka.” – Anthony Edwards.

Prendre acte de la supériorité individuelle de la star adverse, c’est faire un premier pas vers les axes d’amélioration pour revenir plus fort l’année prochaine. Et c’est bien ce que compte faire Ant, qui explique avoir découvert le fait de jouer si longtemps au basket pendant une saison et vouloir adapter sa préparation pour être plus tranchant une fois les Playoffs venus. Sur le papier, c’est effrayant.

“Je n’ai jamais joué aussi tard dans une saison NBA. Je suis donc en mode ‘Ok, pour que je sois dominant en finale de Conférence et en Finales NBA, je dois m’entraîner comme si c’était tout le temps les Playoffs’. Je ne peux manquer d’entraînement, je ne peux pas prendre de jours de repos, vous voyez ce que je veux dire ? Je dois être prêt. Je sais désormais ce que jouer à ce niveau demande, et je serai prêt l’an prochain”.

Ce à quoi l’on doit s’attendre ? Un Anthony Edwards en mission l’an prochain, pour emmener les Wolves plus loin que cette année. Sur le papier, c’est largement faisable, et bordel, le type n’a que 22 piges. Il va encore passer plusieurs caps de niveau dans sa carrière, de quoi faire flipper les autres équipes de l’Ouest car il risque de devenir vite absolument injouable s’il progresse encore.

Source : Minneapolis Star Tribune