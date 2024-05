En lâchant une nouvelle masterclass cette nuit à Minnesota, Kyrie Irving a aidé les Mavericks à atteindre les Finales NBA. Leur ultime adversaire ? Les Boston Celtics, une équipe que Kyrie connaît très bien et contre laquelle il n’a pas gagné le moindre match depuis… 2021.

On aura assez de temps d’ici jeudi prochain pour revenir sur l’historique épicé entre Kyrie Irving et les Celtics, mais sachez qu’Uncle Drew reste sur une terrible série de dix défaites consécutives contre son ancienne équipe de Boston.

Depuis qu’il a piétiné le pauvre Lucky à la fin du Game 5 de la série du premier tour opposant Brooklyn à Boston en 2021, Irving n’a jamais battu les Celtics. 10 matchs, 10 défaites.

Depuis son piétinement du logo des Celtics sur le parquet de Boston avec le maillot des Nets, Kyrie Irving est sur 10 défaites consécutives face aux verts.

Les 10 derniers matchs de Kyrie Irving face aux Celtics

6 mars 2022 : 19 points et 6 passes à 8/18 au tir (défaite de -6)

17 avril 2022 : 39 points et 6 passes à 12/20 au tir (-1)

20 avril 2022 : 10 points et 8 rebonds à 4/13 au tir (-7)

23 avril 2022 : 16 points et 9 passes à 6/17 au tir (-6)

25 avril 2022 : 20 points et 5 passes à 6/13 au tir (-4)

4 décembre 2022 : 18 points et 8 rebonds à 7/21 au tir (-11)

12 janvier 2023 : 24 points et 6 passes à 9/24 au tir (-11)

1er février 2023 : 20 points et 4 passes à 9/18 au tir (-43)

22 janvier 2024 : 23 points et 6 rebonds à 9/20 au tir (-9)

1er mars 2024 : 19 points et 4 rebonds à 9/23 au tir (-28)

The last time Kyrie Irving faced his former team, the Boston Celtics in a playoff series:

▪️Stomped on ‘Lucky’ the Celtics logo

▪️Flipped off the crowd during a game

▪️Cursed out Celtics fans after a game

Get your popcorn ready! 😳🍿 pic.twitter.com/O2RX85NmED

Ennemi public numéro 1 à Boston depuis son départ controversé vers Brooklyn à l’été 2019, Kyrie Irving n’est jamais le bienvenu dans l’antre des Celtics. Sous les couleurs des Nets ou des Mavs, il est hué à chaque fois qu’il revient au TD Garden, et ce ne sera pas différent lors des Finales NBA 2024. Bien au contraire.

De l’eau a pourtant coulé sous les ponts : Kyrie semble en paix avec lui-même et comme un poisson dans l’eau à Dallas, et les Celtics ont parfaitement rebondi depuis son départ. Mais on sait que les fans de Boston – qui peuvent se montrer aussi passionnés qu’hostiles – n’oublient jamais rien.

La preuve :

“Fuck Kyrie” chants after the Celtics sweep to advance to the NBA Finals pic.twitter.com/jOseUDvUw6

