Le back-court des Dallas Mavericks est bien le meilleur de la planète. Pour se qualifier pour les Finales NBA, Luka Doncic et Kyrie Irving n’ont pas fait dans le détail. Les deux hommes ont compilé 72 points et ont mis fin aux espoirs des Minnesota Timberwolves.

La dague et le couteau. Luka Doncic et Kyrie Irving est un duo tranchant. Les deux hommes se sont rendus dans le Minnesota avec la ferme intention de terminer le travail et de se qualifier pour les Finales NBA. 36 points chacun : Objectif plus qu’atteint.

C’est d’abord Luka Doncic qui a mené la charge. Le Slovène a réalisé un premier quart-temps sensationnel. Dès les trois premières minutes, il s’illustre en inscrivant 12 points à 5-5 au tir. Les Wolves passent derrière les écrans, il ne leur pardonne pas. À la fin des 12 premières minutes, le joueur des Mavericks compte 20 points, Minnesota 19.

20 POINTS DANS LE PREMIER QUART TEMPS POUR LUKA MAGIC DONCIC

💀💀💀💀

DONCIC 20-18 WOLVES

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 31, 2024

Une manière parfaite de lancer son équipe et de passer le relai à Kyrie Irving. Tout au long de la partie, le rôle d’Uncle Drew sera extrêmement clair : tuer les espoirs adverses.

À chaque fois que les Wolves essayaient de revenir un temps soit peu dans la série, Ky interrompait le momentum par un 3-point en transition ou une finition dont il a le secret. Avec un Slovène mieux gardé, c’est lui à qui on a confié les ballons sur le reste de la rencontre et il a prouvé qu’il avait encore, à 32 ans, le niveau pour être le porteur de balle principal d’une équipe compétitive en NBA.

KYRIE VEUT ALLER À BOSTON TOUT DE SUITE, MAINTENANT.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 31, 2024

36 points, 10 rebonds et 5 passes à 14/22 au tir pour Luka, 36 points, 4 rebonds et 5 passes pour Kyrie, les deux hommes ont été exceptionnels.

Ils ont d’ailleurs brillé toute la série, mais ce soir, la cerise était sur le gâteau et les Mavericks se sont servis une sacrée part. Du côté de Minnesota, on aurait même payé moins cher si la pâtisserie avait été l’œuvre de Cédric Grolet. Les Boston Celtics sont prévenus, avec Kyrie Irving et Luka Doncic, on passe à table.