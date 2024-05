Victorieux cette nuit des Minnesota Timberwolves avec la manière, les Dallas Mavericks ont validé leur billet pour les Finales NBA ! Le grand retour après 13 ans d’attente !

On connaît un géant allemand (hello Dirk) qui doit sûrement avoir le sourire en ce moment. 13 ans après avoir vaincu le Miami Heat de LeBron James, les Mavs sont de retour dans l’ultime série des Playoffs. L’occasion pour eux d’aller chercher un deuxième titre à leur palmarès.

Pour cela, il faudra se défaire d’une équipe de Boston qui n’a pas eu à forcer son talent pour le moment. Il faut dire que les leprechauns ont connu la chance de leur trèfle préféré avec la cascade de blessures qui a diminué chacun de leurs adversaires à l’Est. Leur adversaire cette fois est d’un autre niveau et ses forces vives seront bien en tenue.

Le duel entre Jayson Tatum et Luka Doncic va évidemment être au centre des projecteurs, puisqu’il s’agit des leaders et qu’on attend d’eux une série à la hauteur. Le grand retour de Kyrie Irving face à ses anciens fans de Boston sera aussi un vrai spectacle. On imagine que les fans du TD Garden travaillent déjà leurs sifflets.

Sur le banc, Jason Kidd et Joe Mazzulla vont devoir se surpasser pour gagner la bataille tactique. Le coach de Boston a l’avantage d’avoir déjà connu les Finales NBA dans le passé (en 2022 face aux Golden State Warriors) mais Kidd n’a rien d’un bleu non plus. Il a été champion NBA avec les Dallas Mavericks puis en tant qu’assistant aux Lakers. La dernière série de la saison, il connaît bien.

Pour le début des hostilités, il faudra s’armer de patience car la série ne débutera que le jeudi 6 juin, du côté de Boston.

Le planning complet des Finales NBA 2024

Game 1 (à Boston) : dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 juin, 2h30 du matin

Game 2 (à Boston) : dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 juin, 2h du matin

Game 3 (à Dallas) : dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13, 2h30 du matin

Game 4 (à Dallas) : dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15, 2h30 du matin

Game 5* (à Boston) : dans la nuit du lundi 17 au mardi 18, 2h30 du matin

Game 6* (à Dallas) : dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21, 2h30 du matin

Game 7* (à Boston) : dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24, 2h du matin

*si nécessaire