Finales NBA 2024 : quel jour, quelle heure, le calendrier complet

Maintenant que les Dallas Mavericks sont qualifiés, on connait le nom des deux équipes qui joueront les Finales NBA et le titre. C’est la dernière série de la saison qui s’apprête à débuter. Petit point rapide sur les jours où il faudra mettre le réveil.

Plutôt Luka Doncic et Kyrie Irving ou alors les Jay Brothers et leurs copains ? Un de ces binômes soulèvera le trophée de champion NBA dans les prochaines semaines. L’affiche s’annonce alléchante, les stars sont là pour faire le chaud et bien malin celui qui pourra annoncer le nom du futur vainqueur.

On laisse la partie tactico-technique pour une autre fois, histoire de se focus ici sur le calendrier. Quand est-ce que ça commence, à quelle heure, un match à l’heure européenne ou pas ? On vous file toutes les infos ci-dessous.

Le planning complet des Finales NBA 2024

Game 1 (à Boston) : dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 juin, 2h30 du matin

Game 2 (à Boston) : dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 juin, 2h du matin

Game 3 (à Dallas) : dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13, 2h30 du matin

Game 4 (à Dallas) : dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15, 2h30 du matin

Game 5* (à Boston) : dans la nuit du lundi 17 au mardi 18, 2h30 du matin

Game 6* (à Dallas) : dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21, 2h30 du matin

Game 7* (à Boston) : dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24, 2h du matin

*si nécessaire

