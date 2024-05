Les Dallas Mavericks, cinquièmes à l’Ouest cette saison, ont contre toute attente atteint les Finales NBA alors qu’ils n’ont commencé aucune série avec l’avantage du terrain. Un exploit pas commun, qui n’avait été réalisé jusque là que par cinq équipes dans l’histoire de la NBA.

Les Dallas Mavericks vont retourner en Finales NBA après avoir démarré CHAQUE SÉRIE DE PLAYOFFS sans avoir l’avantage du terrain.

Clippers.

Thunder.

Wolves.

Trois séries démarrées à l’extérieur.

Trois séries remportées en patrons.

Après avoir défait les Clippers en six matchs, s’être débarrassés du Thunder en six rencontres également, il n’a fallu que cinq matchs aux Mavericks pour faire tomber les redoutables Wolves en Finales de Conférence. Cinquième seed à l’Ouest, les Mavs ont donc fait tomber le quatrième, le premier et le troisième de sa conférence coup sur coup, et a atteint les Finales NBA en n’ayant jamais eu l’avantage du terrain sur une seule série de Playoffs. Avantage du terrain qu’ils n’auront toujours pas face à des Celtics au meilleur bilan de toute la ligue. Une Finale NBA décrochée sans jamais avoir joué le premier match chez soi, c’est une performance que seules cinq équipes avaient réalisées dans toute l’histoire de la NBA.

THEY NOT LIKE US 😮‍💨#OneForDallas // #MFFL pic.twitter.com/K4Xr3CG60q

La seule autre équipe à avoir atteint les Finales NBA en partant du cinquième seed, ce fut le Miami Heat en 2020. Dans un contexte de bulle particulier, le Heat avait battu les Pacers quatrièmes (4-0), les Bucks premiers mais sans Giannis (4-1) et les Celtics alors troisièmes de l’Est (4-2), et étaient allés challenger les Lakers pour le titre, mais s’étaient finalement inclinés (4-2).

En partant du sixième seed, les Rockets ont atteint les Finales NBA deux fois. Dans la postseason de 1981, Houston s’offre les Lakers au premier tour (2-1) avant de battre les Spurs en sept matchs et de défaire les Kings (4-1). En Finales, ils perdent contre les Celtics de Larry Bird 4 à 2. Quatorze ans plus tard, en 1995, Houston bat le Utah Jazz au premier tour 3 à 2, avant de mettre 4-3 aux Suns en revenant d’un 3-1 lead et en arrachant le Game 5 en prolongations. Ils se débarrassent des Spurs en six matchs avant de sweeper le Magic de Shaquile O’Neal en Finales pour devenir la seule équipe de l’histoire à avoir remporté un titre sans jamais avoir commencé une série de Playoffs à domicile.

Aucune équipe n’est allée en Finales NBA depuis le septième seed, mais il y en a techniquement deux qui y sont arrivées depuis le huitième spot de leur Conférence. En 1999, les Knicks se payent le Heat 3 à 2 au premier tour, avant de sweeper les Hawks en demi-finales de Conférence Est. Ils dégomment les Pacers (4 à 2) mais vont mourir en cinq matchs face aux Spurs de Tim Duncan et David Robinson.

La saison passée, c’est encore le Heat qui met le boxon. En perdant son premier match de Play-in face aux Hawks, Miami se retrouve huitième pour aborder les Playoffs. Les Bucks, premiers de l’Est mais privés de Giannis passent encore à la trappe en cinq matchs, puis les Knicks, cinquièmes, se font sortir au tour suivant (4-2) avant que les Celtics, deuxièmes, connaissent le même sort (4-3). Les Nuggets de Nikola Jokic seront trop forts en Finales et sortiront sèchement le Heat sur un score de 4-1.

Au final, une seule équipe est parvenue à gagner les Finales NBA dans l’histoire, sans jamais avoir eu l’avantage du terrain sur les Playoffs. Les Mavericks seront la sixième équipe à connaître un tel parcours et avoir à jouer une quatrième série sans la commencer à domicile, face aux ogres Bostoniens qui n’ont concédé que deux défaites depuis le début des Playoffs qui plus est. Puisse le sort être favorable aux Texans, ils en auront grand besoin.