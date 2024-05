L’affiche des Finales NBA 2024 est officiellement connue. Après la raclée infligée par les Mavs aux Wolves cette nuit, Dallas affrontera les Celtics à partir du 6 juin prochain. Une affiche alléchante et indécise, même si un favori se dégage selon les bookmakers : Boston.

Avant chaque série de Playoffs, et en particulier pour les Finales NBA, on se demande qui porte le costume de favori. Pour l’ultime série de la saison 2023-24, ce sont les Celtics qui sont considérés comme la meilleure équipe ou du moins celle qui a le plus de chances de remporter le Larry O’Brien Trophy.

Boston opened the season as the favorites to win the NBA title, and remain the heavy favorites a week before the the start of the Finals 💪

Is it the Celtics' year? ☘️ pic.twitter.com/XdeDMt4ffH

— ESPN BET (@ESPNBet) May 30, 2024

C’est plutôt logique quand on sait que les C’s ont commencé la saison régulière en tant que favoris, et qu’ils ont confirmé ce statut depuis. 64 victoires en saison régulière, un bilan de 12-2 en Playoffs, autant dire que la machine tourne bien, même si les Verts n’ont pas toujours été des plus convaincants (et privés de Kristaps Porzingis, qui devrait revenir). Boston aura en plus l’avantage du terrain en Finales NBA contre Dallas.

Si les Mavs sont portés par un duo Luka Doncic – Kyrie Irving véritablement en feu, c’est également un joueur de Boston qui est favori pour être MVP des Finales : Jayson Tatum.

Vous l’avez compris, les bookmakers ont choisi leur camp. Et vous, vous voyez qui ?

__________

Source texte : ESPN

The Celtics are -6 favorites in Game 1 of the NBA Finals 👀 pic.twitter.com/LctUWRHCHb

— Covers (@Covers) May 31, 2024

The NBA Finals are SET. 🍿🏆

The Celtics open up as 6.5-point favorites for Game 1. 👀 pic.twitter.com/mjrjtt0L8b

— theScore Bet (@theScoreBet) May 31, 2024