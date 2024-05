L’Addition – le replay : adieu Bill Walton, et les signes du zodiac en NBA !

On reprend les bonnes habitudes avec une nouvelle émission de l’Addition, un petit programme made in TrashTalk. Deux heures de bonheur ensemble pour parler ballon orange et débattre sur la NBA. Vous n’étiez pas là ? Bah voilà le replay alors.

Ici-même, le lien vers ta chaîne YouTube préférée.

Dans quelle émission de basket-ball sur cette terre peut-on parler du Zodiac en NBA, des Playoffs, de la Silicon Vallée et rendre hommage à Bill Walton ? Aucune. Sauf cette petite capsule enregistrée sur Twitch dans laquelle deux hommes, Bastien et Simon, se posent sur un canapé et vous livrent entrée, plat et dessert pour une addition d’exactement zéro euros. Vous n’avez même pas à laisser un pourboire. Tout ce qu’on vous demande c’est de vous asseoir et de kiffer. On sait que vous en êtes capables.

Simon et Bastien sur le sofa, Léonce à la prod, avec le peuple autour pour donner son avis car c’est toujours sympa de partager. On fait la bise à ceux qui étaient avec nous en live, et pour les autres on vous dit à la prochaine fois !