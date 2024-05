Ce soir pas de petit carnet orange, pas de stats, pas d’analyse tactique. Rien que du ressenti, car en ce triste jeudi, c’était donc la der de Zaccharie.

0h38. Syndrome de la feuille blanche. Ça arrive une paire de fois toutes les paires d’années, environ.

8h43, banquette défraichie d’un TER, il est l’heure.

Il aura donc fallu un peu plus de huit heures pour digérer une soixantaine de matchs, soixante essais de laborantin, soixante manières d’imaginer l’avenir. L’avenir de Zaccharie Risacher, c’est de ça dont il s’agit, son avenir en NBA, puisqu’il est destiné à y faire sa carrière désormais.

Hier soir la JL a échoué face à Monaco, une défaite 3-1 en demi-finale du championnat. Avec les honneurs, les armes à la main, clairement. Deux images m’ont marqué au buzzer final. Élie Okobo puis Matthew Strazel, les deux internationaux, qui foncent vers Zacch dès la fin du match, qui lui disent leur vérités, et qui lui passent sans doute le flambeau, eux qui ne sont pourtant pas si vieux. Puis Zaccharie et sa maman le réconfortant avec amour, rond central ou presque, quand cette dernière outrepasse pour une fois ses fonctions pour reprendre son plus beau rôle, le plus important. Trop chou, vraiment.

Ce soir, Zaccharie Risacher disputait son dernier match en Betclic ELITE avant la #NBADraft qui aura lieu dans un mois ! 🥺

Quelle saison de la pépite française ! ✨#SKWEEKLive #PlayoffsBetclicELITE pic.twitter.com/JCn9uU3KXP

Après la rencontre, Axel Julien puis Frédéric Fauthoux prendront la parole, fin de saison oblige, puis c’est à Zacch que l’on tend le micro, pour l’un des exercices pour lesquels il est le moins à l’aise. A la question de son avenir il répondra qu’il va déjà aller faire un tour dans le bain de glace, réponse naturelle, et la teneur des applaudissements d’Ékinox me met alors la boule au ventre, comme pour beaucoup j’imagine.

Cette saison Zaccharie Risacher a contribué à faire de la saison de la JL Bourg une réussite totale, et nul doute que dès lors, chacune des perfs du Z en NBA sera suivie de près Bourg-en-Bresse, avec ce petit sentiment d’avoir participé à l’éclosion de ce drôle d’oiseau. Une étoile filante, dont on se souviendra longtemps dans le 01. Très longtemps.