Les Dallas Mavericks se sont imposés 96 à 93 ce mardi soir face aux Los Angeles Clippers pour ramener la série à 1 partout. Luka Doncic a été au cœur d’un gros run dans le quatrième quart-temps qui a fait la différence. Le Slovène a terminé la partie avec 32 points.

Les stats complètes de cette partie disputée

Lorsqu’un match commence à 4h du matin, on espère du dynamisme, de la réussite et des grosses performances pour nous maintenir éveillés. Pendant trois quart-temps, on a eu tout l’inverse. Mais c’était avant un run de 14-0 réussi par les Dallas Mavericks dans la dernière période qui a fait revivre la partie.

Les Texans se sont imposés 96-93 contre les Los Angeles Clippers grâce à 55 points de leur back-court. 32 pour Luka Doncic, 23 pour Kyrie Irving. Une victoire arrachée au couteau qui leur fait beaucoup de bien puisqu’elle leur permet de revenir à l’American Airlines Arena avec l’avantage du terrain.

Avant un dernier quart-temps plus plaisant, ce Clippers – Mavs avait des mauvais airs de Cavs-Magic. 66-65 après 36 minutes, 33% de réussite au tir contre 40, les défenses primaient … mais surtout les attaques peinaient. Le nombre de lay-ups et de shoots ouverts manqués était impressionnant et il a fallu à plusieurs occasions se mettre une petite tarte dans la joue pour ne pas ronfler sur le clavier.

Heureusement un money-time de haut niveau a sauvé une soirée que l’on a même fini les deux mains sur la tête après le dagger longue-distance de Luka Doncic à 90 secondes de la fin.

LUKA DONCIC. 🔥🔥🔥

Les Mavericks se sont tout de même fait peur jusque dans les derniers instants puisque Kawhi Leonard a réduit la marque à 3 points à 20 secondes du coup de sifflet final grâce à un drive qui aurait pu (du ?) lui permettre d’obtenir un and-one. “The Klaw”, pour son retour a été solide sans être étincelant avec 15 points et 7 rebonds.

Kawhi Leonard scores through contact to cut the deficit 93-90 with 20 seconds left in the 4th quarter of Game 2 on TNT!

Los Angeles a davantage été porté par Paul George et James Harden, auteurs de 22 points chacun. Des statistiques pas exceptionnelles, mais impactantes dans un match au scoring aussi peu élevé.

Les deux franchises se rendront à Dallas sur le score de 1-1, mais c’est pour l’instant bien les Clippers qui font la meilleure impression. Si Luka Doncic et Kyrie Irving ont sauvé les apparences dans le dernier quart-temps ce soir, les Mavericks ne montrent pas encore les qualités qui en ont fait une des meilleures équipes de la fin de la saison régulière.