Luka Doncic a prouvé cette nuit encore qu’il était un génie, l’un des meilleurs joueurs de la planète. Sur la dernière action du match, le Slovène a fait gagner son équipe en réussissant un step-back magnifique sur la truffe du Défenseur de l’Année, Rudy Gobert.

Une dizaine de secondes reste à jouer dans ce Game 2 de la Finale de Conférence Ouest opposant les Dallas Mavericks aux Minnesota Timberwolves et les Texans sont menés de deux points. Luka Doncic obtient le switch grâce à un écran de Dereck Lively II et se retrouve en bugne à bugne avec Rudy Gobert dans l’axe du panier. Après quelques dribbles, le Slovène s’est légèrement déporté sur la droite et après une feinte de départ sur la gauche, il lance le tir qu’il aime tant, un step-back dont il a le secret. La balle claque le filet du Target Center et donne la victoire à son équipe. Rudy Gobert n’a pas mal défendu … mais avait un temps de retard.

Après la rencontre, le meneur des Mavs a été interviewé par le crew de l’émission “Inside the NBA” et alors que de manière peu surprenante, Shaquille O’Neal et Draymond Green se moquaient du statut de DPOY de Rudy Gobert en évoquant cette dernière action, Luka Doncic a répondu qu’il souhaitait ce face à face :

“Je ne vais pas vite, mais je peux aller plus vite que lui”

Mais l’essentiel pour lui était surtout de se sentir à l’aise avec le tir qu’il s’apprenait à prendre :

“J’essayais juste de trouver mon spot et de pouvoir faire mon step-back, j’ai confiance en ce tir.”

Le pivot français a grandement amélioré sa défense dans le périmètre, mais se retrouver seul face à Luka Doncic dans ces situations n’est évident pour personne. Si le joueur de Dallas n’est, en effet, pas le plus rapide de NBA, il a une capacité de décélération hors du commun, qui lui permet souvent de mettre ses adversaires directes à distance, notamment sur des step-backs.

Le Slovène a réussi grâce à ses qualités techniques, mais aussi athlétiques à prendre un temps à la tour de Saint-Quentin et a ainsi porté son équipe vers une deuxième victoire.

Rudy Gobert et ses Minnesota Timberwolves auront l’occasion de répondre à leurs détracteurs dès le Game 3 qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi dans le Texas.

Source texte : Inside The NBA