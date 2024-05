En fin de contrat dans douze mois, Mike Brown chercherait à trouver un terrain d’entente pour prolonger l’aventure avec les Sacramento Kings. Mais la franchise ne parvient pas à trouver un accord satisfaisant avec le coach de l’année 2022-2023, et les négociations sont désormais au point mort.

Depuis une vingtaine d’années, difficile de dire qu’être coach des Sacramento Kings s’apparente au job de l’année. Mais force est de constater que depuis l’arrivée de Mike Brown à l’été 2022, l’ambiance est plutôt bonnes vibes, fond de jeu intéressant et… victoires !

Mais alors que les Sacramento Kings espèrent le prolonger à quelques mois de la fin de son contrat, Adrian Wojnarowski rapporte que les négociations sont loin d’être concluantes pour l’instant. Le coach, rémunéré autour des 5 millions de dollars la saison, reste à l’heure actuelle bien en dessous de Mike Budenholzer (Suns, 10 millions), Nick Nurse (Sixers, 8 millions) ou encore Jason Kidd (Mavericks, 8 millions) pour ne citer qu’eux.

Malgré une saison 2023-24 en-dessous des attentes, Brown imagine sans doute une petite augmentation pour ses services rendus. Mais l’insider d’ESPN parle pour l’instant d’un “fossé” entre les deux parties.

“Les Sacramento Kings et le coach Mike Brown, qui avaient entamé des discussions en vue d’une prolongation de contrat, ont mis fin aux négociations. Un fossé subsiste quant à un éventuel accord pour Brown, qui n’a plus qu’une saison garantie à son contrat.”

L’ancien coach des Cleveland Cavaliers (2005-06 à 2009-10 et 2013-14) et des Los Angeles Lakers (2011-12 à 2012-13), est également passé par les Golden State Warriors pour assister Steve Kerr. Brown et la win, ça va ensemble.

Avec un bilan de 94 victoires pour 70 défaites sur le banc des Kings (57% de succès), Mike Brown est l’entraîneur le plus victorieux de la franchise depuis Rick Adelman entre 1998-99 et 2005-06. Il peut également se targuer d’avoir ramené Sac-Town en Playoffs l’an dernier, 17 ans après leur dernière apparition. Les Sacramento Kings seraient probablement ravis de pouvoir boucler ce dossier cet été, et s’éviter un exercice 2024-25 sous tension sans garanties de continuer avec leur coach.

Mais si “le fossé” évoqué par le Woj est bien une affaire de dollars, la franchise n’aura pas le choix pour conserver Mike Brown. Il va falloir aligner les chèques, sous peine de casser la belle culture mise en place depuis 24 mois.

