Les jumeaux Lopez vont être séparés, puisque Robin a été envoyé par les Bucks à Sacramento. La terreur des mascottes ne devrait pas rester longtemps dans la capitale californienne puisque les Kings ont prévu de le couper.

Voici un résumé by Adrian Wojnarowski de ce trade juste “histoire de” :

Direction Sacramento : Robin Lopez

Direction Milwaukee : rien mdr

The Milwaukee Bucks are trading Robin Lopez to the Sacramento Kings, sources tell ESPN. Lopez is expected to be waived and become a free agent.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2024

Assez surprenant tout de même de la part des Daims, étant donné que les frangins Lopez étaient réunis à Milwaukee et que Brook pourrait peut-être mal encaisser cette nouvelle, mais la NBA est un business impitoyable et Robin a donc été prié de plier bagage en direction de la Californie, plus précisément à Sacramento contre… rien. Probablement une volonté des Bucks de faire quelques économies pour un joueur qui ne jouait pas tant que ça mais pouvait toujours distribuer deux trois mandales sous les panneaux.

Les Kings ne vont pas s’encombrer du contrat de RoLo, qu’ils vont immédiatement couper, ayant déjà JaVale McGee et Alex Len en tant que pivots remplaçants. Robin Lopez pourrait intéresser quelques équipes ayant besoin d’un combattant MMA dans leurs rangs. Affaire à suivre donc.

Source texte : Adrian Wojnarowski