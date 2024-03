Malik Monk veut prolonger aux Kings cet été

Auteur d’une saison XXL avec les Kings, Malik Monk pourrait intéresser du beau monde cet été à la Free Agency. Heureux à Sacramento, l’arrière se verrait toutefois bien rester chez les violets avec son pote De’Aaron Fox.

15,9 points, 3 rebonds, plus de 5 passes de moyenne, sans oublier les multiples coups de chaud pour sauver les siens à d’innombrables reprises cette saison. Malik Monk réalise un exercice 2023-24 remarquable chez les Kings. Meilleur scoreur et passeur de NBA en sortie de banc cette saison, Monk est considéré comme l’un des grandissimes favoris pour le trophée de sixième homme de l’année 2024.

Un trophée qui serait amplement mérité pour un bonhomme qui n’a cessé de progresser depuis son arrivée aux Kings en provenance des Lakers. Malik Monk joue actuellement le meilleur basket de sa jeune carrière et il pourrait en profiter pour aller s’en mettre plein les poches d’ici peu. Le guard arrive en effet au terme de son contrat signé en 2022 et il pourra donc tester le marché cet été pour collectionner les billets verts. Encore plus s’il venait à gagner un award en fin de saison.

On imagine que bien des équipes seraient prêtes à lui faire une offre au 1er juillet et Sacramento devrait logiquement faire partie du lot. Cela tombe bien car Malik se plaît dans la capitale californienne. Des propos rapportés par Anthony Slater de The Athletic.

“J’ai senti que la franchise avait besoin d’un tournant, de nouveaux visages. Et mon pote est là, mon meilleur ami, Fox. C’était le meilleur fit possible pour moi. Quitter une grosse ville comme Los Angeles m’a permis de revenir à un rythme de vie plus lent. Je peux me concentrer sur mon travail et ça me réussit bien.”

Heureux chez les Kings, Monk se verrait bien y rester sur la durée désormais, surtout que la franchise a montré des vrais progrès depuis son arrivée.

“Cela va probablement dépendre de ce qui se passe en Playoffs. Mais j’aimerais rester ici. Je suis à l’aise ici. Je me suis fait plein d’amis, j’ai rencontré plein de personnes géniales. La ville m’adore et j’adore la ville. Alors oui, j’aimerais continuer”.

Reste à se mettre d’accord et c’est peut-être là le principal challenge des Kings. Limité par les règles du CBA, Sacramento ne peut pas offrir plus de 17,4 millions de dollars à Monk par saison. Donc grosso modo 78 millions de dollars sur 4 ans. C’est un deal sympatoche et ça serait une belle augmentation pour un joueur qui gagne “seulement” 9 millions cette année.

Cela dit, avec un salary cap en constante hausse, Monk pourrait sans doute espérer chercher un deal encore plus conséquent sur le marché. Il vient à peine de fêter ses 26 ans, il fait partie des meilleurs remplaçants de NBA. Rien ne dit qu’une équipe avec du cap n’ira pas lui proposer plus de sous. Quand on sait que Jordan Poole a chopé un contrat autour des 30 millions à l’année..

Il faudra donc que Monk se décide sur ses priorités. Rester aux Kings avec une augmentation limitée ou alors aller voir si l’herbe et les dollars sont plus verts ailleurs.

