Domantas Sabonis est en train de faire sauter tous les compteurs. Absolument dominant partout où il passe, le Lituanien propose une saison tout bonnement incroyable. TOUTES les catégories statistiques sont en hausse et la plupart des pourcentages le sont également. Il est temps de rendre ses lauriers au fils d’Arvydas.

Si on ne s’appelle pas Nikola Jokic, il ne fait pas bon être un pivot européen dominant quand on approche du All-Star break. Demandez à Rudy de Saint-Quentin ou à Alperen de Giresun. On peut envoyer du gros double-double de moyenne en proposant de la défense généreuse dans des équipes qui performent, ça ne suffit pas forcément pour ne pas se faire snober d’une sélection au All-Star Weekend. Mais celui qui devrait le plus s’en offusquer dans le tas, c’est Domantas Sabonis. Nommé dans l’équipe des étoiles l’année passée, il n’a pas fait le cut cette année. Paradoxalement, toutes ses moyennes statistiques sont en hausse. Si on se renseigne sur l’évolution depuis la saison passée, ça ressemble au juste prix de Vincent Lagaf avec un candidat très nul. Les points ? C’est plus (19,1->20,1). Les rebonds ? C’est plus (12,3->13,6). Les passes ? C’est plus (7,3->8,4). Les contres ? C’est plus (0,5->0,6). Les interceptions ? C’est plus (0,8->0,9). Et il n’a pas raté le moindre match cette saison.

Is there a player with a larger disconnect between his stats & general perception than Domantas Sabonis?

20.1 PPG

65.4 TS%

13.5 RPG

8.4 APG

Leads the NBA in triple-doubles. 2nd to Jokic in touches per game at 92.7, but 55th is overall in time of possession (Jokic 39th) pic.twitter.com/lnRC5oeGmg

— NBA University (@NBA_University) March 14, 2024

Il n’arrive pas à s’en empêcher : quand il passe par une raquette d’Amérique du Nord, il DOIT envoyer un 21/14/9 bien sale sur la tête du pivot adverse. C’est simple, la dernière fois qu’il n’a pas envoyé un double-double sur un match, c’était en… novembre. 48 double-doubles d’affilée, c’est mieux que le record de franchise qu’avait établi Jerry Lucas (46) à une époque où la franchise était encore à Cincinnati et que les Beatles formaient encore un groupe. Hier, c’est Brook Lopez qui est passé à la casserole, Brolo s’est mangé deux posters signés Domas. Cette nuit, Anthony Davis s’est fait déguster pour arriver à un bilan de 0 victoires et 10 défaites contre Domantas, lequel se mettait en mode triple-double pour l’occasion (17 points, 19 rebonds, 10 passes). Trois victoires de marge sur les Lakers, un sweep sur la régulière après le 3-1 de l’année passée, ça pique ! 61 double-doubles… en 65 matchs joués cette saison, Domantas est donc d’ores et déjà éligible aux récompenses de fin de saison. Il pourrait même aller chercher un record all-time avec le plus grand nombre de double-doubles sur une saison NBA. C’est Hakeem Olajuwon qui le détient avec 72 lors de la saison 1992-1993.

Sabonis and the Kings get the season sweep vs. AD and the Lakers pic.twitter.com/YXhlO50eVX

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 14, 2024

Domas compte déjà 23 triple-doubles cette saison, personne n’en a plus. Il a 13,6 rebonds de moyenne, personne n’en a plus. Il a 316 assists depuis le mois de janvier, personne n’en a plus. Ajoutez à cela des Kings qui performent presque autant que la saison dernière, et on a un dossier pas loin de la All-NBA First Team ! En effet, à partir de cette saison, le nombre de pivots dans les équipes de fin de saison n’est plus limité à un, et Joel Embiid ne pourra pas tenir sa place, à cause des absences. Bon, il y a tout de même un Serbe, un Canadien, un Grec, un Slovène et un forward de Boston qui ne lâcheront pas leurs places comme ça… C’est pas encore gagné pour Sabonis mais si le pivot continue sur sa superbe dynamique, tous les espoirs seront permis. Faire une All-NBA Team sans être passé par la case All-Star Game la même année, le meilleur moyen de prouver aux uns et aux autres qu’il méritait plus de crédit.

Saison historique avec les Kings pour Domantas Sabonis, alors que les détracteurs qui hurlaient au trade perdu pour les Kings se font de plus en plus discrets. Une chose est sûre, la saison 2023-2024 restera dans les mémoires, et c’est le papa qui doit être fier.

DOUBLE-DOUBLE KING 👑🔥

Domantas-Sabonis is now the ALL-TIME Kings franchise leader in consecutive double-doubles.

He has now passed Jerry Lucas (46, 1/2-3/20/68) for the longest single season double-double streak in team history. pic.twitter.com/tO17YMP9tZ

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) March 13, 2024