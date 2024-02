Mike Brown, sur le snob de Sabonis et Fox au All-Star Game : “Je trouve ça vraiment aberrant”

Après le snob des deux stars des Kings, Domantas Sabonis et De’Aaron Fox, pour le All-Star Game, le coach de Sacramento, Mike Brown s’est lâché. Pour lui, ne pas les voir dans la Team Ouest est “aberrant”. Peut-on lui donner tort ?

Sans doute LA plus grosse information de la nuit de jeudi à vendredi : l’absence de Domantas Sabonis et De’Aaron Fox dans la sélection Ouest du All-Star Game. Les deux joueurs brillent très régulièrement sur les parquets, proposent des statistiques plus que sérieuses. Les Kings sont 5e de leur conférence. Et cela ne suffit pas. Pour Mike Brown, qui s’est exprimé après la rencontre de cette nuit entre Sacramento et Indiana, c’est inacceptable.

Ça devrait surprendre n’importe qui. Nous parlons de chiffres historiques (concernant Sabonis et Fox). Et pas seulement, je pense que nous sommes la seule équipe du top 6 d’une Conférence à ne pas avoir un All-Star. Je n’ai pas de poudre magique, j’ai des putains de joueurs et c’est ce qui me déconcerte. Je trouve ça vraiment aberrant.” – Mike Brown.

Petit point chiffres ? Domantas Sabonis évolue en quasi-triple-double de moyenne cette saison, avec 20 points, 13 rebonds et 8 passes de moyenne. De’Aaron Fox est de son côté le 9e meilleur attaquant de NBA, avec 27,1 points, 4 rebonds et 5,4 passes de moyenne. Dans une équipe actuellement qualifiée pour les Playoffs. Vraie anomalie donc de ne pas en retrouver – au moins – un des deux dans la liste des joueurs qui iront à Indianapolis en février. Il faut désormais “espérer” une absence dans l’équipe de l’Ouest, qui pourrait certainement pousser Adam Silver à choisir l’un des deux garçons. Mais le mal est déjà fait.

