La saison de Domantas Sabonis est folle. Meilleures moyennes en carrière aux rebonds, aux passes, et c’est pas loin d’être le cas aussi pour le scoring et les pourcentages. Cette nuit ? Un cinquantième double-double de suite, histoire de rajouter un peu de fame à une régulière qui n’en manquait déjà pas.

N’oubliez jamais que Domantas Sabonis n’a pas été All-Star cette saison.

20,1 points, 13,6 rebonds et 8,3 passes par match, à 61,4% au tir dont 42% du parking. 23 triples-doubles (leader NBA) et 63 doubles-doubles en 66 matchs, dont 50 consécutifs série en cours. Les Kings sixièmes à l’Ouest et donc – pour l’instant – playoffables. Ça va Domas ? Ta saison se passe bien ?

Domantas Sabonis becomes the 4th player to record 50+ consecutive double-doubles in a single season over the last 50 seasons, joining:

Kevin Love (53) 11/22/2010 – 03/11/2011

Moses Malone (50) 12/29/1978 – 04/08/1979

Elvin Hayes (55) 11/28/1973 – 03/12/1974 pic.twitter.com/jgpraELf8D

— NBA.com/Stats (@nbastats) March 19, 2024



Incroyable Domantas Sabonis, qui continue donc à porter ses Kings cette saison. Si De’Aaron Fox et Malik Monk (futur 6MOY) s’occupent des lignes arrières le pivot lituanien gère tout ce qui rime avec raquette, et malgré l’affront d’une non-sélection pour le All-Star Game, cette saison 2023-24 risque de s’inscrire dans les annales de Sacramento et de la NBA tout court. En effet grâce à une ligne de stats… habituelle cette nuit (25/18/5), Sabonis a validé son 50è double-double consécutif, un chiffre atteint par seulement trois autres buffets de salon depuis 50 ans (Kevin Love, Moses Malone et Elvin Hayes).

Gulliver en NBA, avec du toucher et un public qui le pousse. Les deux prochains adversaires de Domantas Sabonis ? Les Raptors et les Wizards, allez, popcorn et bon film de boules à tous.