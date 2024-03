Ce soir c’est le grand soir. Ce soir, à 19h à Mies, aura lieu le tirage au sort des phases de poule des Jeux Olympiques de Paris 2024, pour ces messieurs et ces dames. TrashTalk sera sur place, pour annoncer aux Américains qu’on va les battre en finale.

Paris 2024, M-4 environ. Mais dès ce soir, 20 nations sur les 24 qualifiées (manque quatre nations qui doivent encore gérer leur TQO) connaitront une partie du sort qui leur sera réservé à Lille en juillet et août. Petit coup d’œil sur les chapeaux ? Allez zou, suivez le guide :

Tournoi masculin

Tournoi féminin

Pour l’explication détaillée du tirage au sort c’est juste ici, et sachez que 1) la France ne jouera ni le Canada ni Team USA en poules et que 2) c’est un véritable merdier pour y comprendre quelque chose. Sachez également que 3) les légendes Carmelo Anthony et Penny Taylor seront présentes pour effectuer le tirage au sort et que 4) TrashTalk sera aux premières loges pour vous raconter tout ça.

19h en direct sur la chaine YouTube de la FIBA et sur tous nos réseaux, la hype est folle alors à tout à l’heure, la main sur le cœur.