Dans quelques semaines nous serons en 2024, et dans quelques semaines on basculera donc officiellement en année olympique et… pas n’importe laquelle. Première info ? L’Équipe de France affrontera les champions du monde Allemands pour se faire les dents, trois semaines exactement avant le début des Jeux.

Dennis Schroder, Franz Wagner, Daniel Theis, Mo Wagner, Isaac Bonga, Andreas Obst, Maodo Lo. Gordon Herbert, et une médaille d’or mondiale. Pas mal comme test avant les Jeux non ?

6 juillet prochain, à Cologne, et il ne faudra donc pas boire de la bière mais plutôt de l’eau. Très bon calembours, bienvenu sur Rires et Chansons sans les chansons et bienvenue donc le 6 juillet dans les griffes des champions du monde en titre, qui joueront eux aussi – bien évidemment – les Jeux, et que les Bleus sont donc susceptibles de rencontrer à Lille ou Paris.

L’occasion de monter en puissance on l’espère, pour Vincent Collet de faire quelques uns des derniers ajustements dans le roster, et pour le public de se prendre un peu plus d’amour pour une équipe que nous devrons porter jusqu’à l’or olympique, parce qu’ici aussi on rêve en grand.

Save the date, 6 juillet, et pensez à installer des radars pour réguler la vitesse de Schroder !

Source texte : L’Équipe – beIN Sports