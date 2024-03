Le tirage au sort des Jeux Olympiques de Paris 2024 a eu lieu ce soir à Mies (Suisse), au siège de la FIBA. TrashTalk était sur place et on a pu constater en live que l’Équipe de France masculine s’en tirait… plutôt pas mal. Et ne nous sortez pas la chanson de “toutes les équipes sont dures à jouer”, on le sait, on vous dit juste que la France s’en sort pas mal.

Le programme des Bleus :

27 juillet : France – vainqueur du TQO de Riga

30 juillet : France – Japon

2 août : France – Allemagne

La composition du TQO de Riga (du 2 au 7 juillet prochain) : Lettonie, Montenegro, Philippines, Géorgie, Cameroun, Brésil

Ndlr : les quarts de finale seront déterminés par un tirage au sort en fonction des classements, avec les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes

Le vainqueur du tournoi de Riga ? La Lettonie est favorite à domicile et nous a braqué lors de la dernière Coupe du Monde mais attention, ce genre de tournoi est toujours plein de surprises. Les Japonais ? Évidemment l’équipe la plus abordable de ce groupe, aucune erreur ne sera acceptée contre Rui Hachimura et ses potos. Le gros morceau de cette poule B ? Les Allemands évidemment, champions du monde en titre et qui se pointeront à Lille avec un statut d’emmerdeur national, forts d’une incroyable génération. Non, la France ne sera pas favorite contre les Allemands.

Le Groupe A ? Composé de l’Australie, du Canada, de la Grèce ou la Slovénie, et probablement de l’Espagne. Le Groupe C ? Team USA, Serbie, Soudan du Sud et potentiellement Lituanie. On peut dire ce qu’on veut, mais les Français auraient pu se retrouver dans une situation bien plus complexe. Il faudra évidemment gagner les matchs, sans blague, mais on souffle, quand même un petit peu.