Les dés sont jetés, Melo et Penny ont tirés : pour leur vingt-et-unième participation aux Jeux Olympiques, à Paris 2024, Team USA se frottera donc dans le Groupe C aux équipes nationales de la Serbie, du Soudan du Sud et au vainqueur du tournoi de qualification Préolympique de Porto-Rico.

Voici donc les dates des matchs de Team USA, qui seront joués au stade Pierre Mauroy à Lille :

Serbie vs Etats-Unis le 28 juillet

Etats-Unis vs Sud-Soudan le 31 juillet

(Vainqueur du TQO de Porto-Rico) vs Etats-Unis le 3 août

Team USA va donc devoir commencer le tournoi face à Nikola Jokic et sa Serbie. Une armada composée de Bogdan Bogdanovic et un double MVP, entre autres, pas idéal pour rentrer dans son tournoi tranquillement. Le deuxième match sera face à un adversaire moins relevé mais tout de même qualifié grâce à une superbe Coupe du Monde 2023, le Soudan du Sud de Wenyen Gabriel et Khaman Maluach. Le troisième adversaire sera au choix : le Mexique, la Côte d’Ivoire, la Lituanie, l’Italie, Porto Rico ou Bahreïn. On met une pièce sur la Lituanie de Sabonis mais tout est possible, avec notamment les Italiens et les Portoricains en embuscade.

Rappel : les deux premières équipes de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les quarts de finale des Jeux Olympiques, qui seront tirés au sort en fonction du classement des uns et des autres. Le tournoi masculin se déroulera du 27 juillet au 10 août.

The Olympic matchups are in for 🇺🇸 #USABMNT at #Paris2024 👇

🇷🇸 Serbia

🇸🇸 South Sudan

Winner of OQT Puerto Rico pic.twitter.com/5wjxHAWyVs

— USA Basketball (@usabasketball) March 19, 2024