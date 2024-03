Après la superstar en herbe Cooper Flagg annoncé tout en haut de la draft de 2025, c’est le colosse Sud-Soudanais de 2m19 Khaman Maluach – déjà appelé par son pays à la dernière Coupe du monde à seulement 16 ans – qui annonce rejoindre Duke pour la prochaine saison de D1 NCAA.

Pas de G-League Ignite ni de championnat Néo-Zélandais pour Khaman Maluach. Ce sera la NCAA mais pas à UCLA, Kentucky ou Kansas, universités que le pivot du Sud-Soudan a visité, sans être convaincu. En effet, il a annoncé aujourd’hui à ESPN qu’il représenterait Duke la saison prochaine :

« Duke est ma maison, c’est là qu’est ma place. C’était la décision la plus complexe que j’ai jamais prise. J’avais l’impression que je pouvais réussir partout mais c’est à Duke que j’étais le plus à l’aise. Toutes les écoles qui m’avaient fait des offres sont de très gros programmes, mais en terme de développement et de relations que j’ai eues avec les coachs, c’était Duke les meilleurs. » BREAKING: 2024 5⭐️ Khaman Maluach (@khaman_maluach) has committed to Duke‼️ pic.twitter.com/q7GLz5QMDH — Blue Devils (@BlueDevils) March 6, 2024

Annoncé jusqu’à la troisième place de cette Draft 2025 pour l’instant, Khaman Maluach n’est certainement pas un joueur comme les autres. Probablement l’intérieur le plus excitant de la Draft 2025, il atteint presque 2m97 les bras levés soit plus que Victor Wembanyama. Il a fait ses armes à la NBA Academy Africa dont il sera sans doute le premier diplômé du programme à être drafté.

On compte déjà deux saisons en professionnel au sein de la Basketball Africa League avec le Cobra Sport dans son pays natal et à l’AS Douanes du côté du Sénégal. À la coupe du monde de cette année, il a aidé sa nation à décrocher son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris. Il a également été nommé MVP du camp Basketball Without Borders l’été dernier. Voilà pour les présentations.

Le jeune Khaman propose donc un parcours qui lui constitue déjà une sacrée expérience pour un adolescent pas encore en âge de passer son permis de conduire. C’est une force qu’il ne faut absolument pas négliger car la plupart de ses concurrents l’année prochaine en NCAA n’auront affronté des lycéens et autres jeunes universitaires. Khaman quant à lui ? En plus de sembler très humble et travailleur dans ses interviews, il s’est déjà mesuré à la fine fleur du basketball africain et à toute une floppée d’Olympiens. Bonjour l’XP accumulé !

Et sur le terrain alors? On a shoot très respectable avec un beau follow through, un footwork tout propre et un superbe timing en défense qui, associé à sa longueur et sa force en fait déjà un cauchemar à attaquer. Il faut dire qu’en terme de défense, Khaman s’inspire de ce qu’il se fait de mieux :

“Je regarde beaucoup de Giannis, Joël Embiid. Victor. Chet. Anthony Davis. Je regarde tout le monde. J’essaye de voir ce à quoi les joueurs sont forts et d’apprendre d’eux. […] Je veux qu’on se rappelle de moi comme quelqu’un qui a tout donné. Qui a représenté l’Afrique, mon pays, ma famille, et la NBA Academy aussi.” New Duke commit Khaman Maluach is the best big man in the 2024 class, a competent shooter and emphatic finisher who displays coveted versatility defensively covering ground and blocking shots with excellent timing. He measured a 9-foot-8 standing reach last month. https://t.co/TslvWjRVaf pic.twitter.com/AhchQ8U8nS — Jonathan Givony (@DraftExpress) March 6, 2024

De quoi donner envie de regarder Duke la saison prochaine, d’autant que ces derniers promettent d’être extrêmement compétitifs. Les Blue Devils essayent probablement d’assembler les Avengers, à moins que cela ne soit les Gardiens de la Galaxie pour cette saison 2024-2025. Après la sensation lycéenne Cooper Flagg, le très prometteur Isaiah Evans ainsi que le meneur Caleb Foster qui fait déjà partie de l’équipe, c’est le quatrième joueur attendu au premier tour de la draft 2025 qui rejoint Durham. A cela s’ajoutent Tyrese Proctor et Darren Harris déjà présents dans l’équipe qui devraient attirer des convoitises pendant le second tour de cette même draft. Il va falloir surveiller de très près l’équipe de Caroline du Nord la saison prochaine. En tout cas, Maluach est particulièrement enthousiaste à l’idée de se fondre dans ce collectif:

“Ça va être quelque chose d’excitant. Je m’attend à ce qu’il y ait une super compétition avec mes futurs coéquipiers. On va tisser des liens forts. C’est une grosse occasion pour montrer nos talents.”

Un profil unique, une vraie force de la nature toute droit venue d’Afrique, voilà qui est Khaman Maluach, le prochain pivot titulaire de l’équipe de Duke. Retenez bien ce nom-là, il se peut que vous le voyiez floqué sur pas mal de maillots et à la une de quelques magazines dans une poignée d’années.

Source texte : ESPN