March Madness – le récap de la journée de samedi : Duke et Villanova premiers qualifiés du Final Four, Coach K fait durer le plaisir

L’Elite 8 a rendu son premier verdict, Villanova et Duke sont les premiers qualifiés pour le Final Four. Qui a performé ? Quelles images sont à retenir ? Allez, c’est parti pour le récap.

Les scores

Villanova (#2) – Houston (#5) : 50 – 44

Duke (#2) – Arkansas (#4) : 78 – 69

Villanova, sortez les barbelés !

Limiter l’antagoniste à 44 points, le genre de performance qu’a dû particulièrement apprécier Jay Wright, le légendaire entraîneur de Villanova. Et pourtant, sur leurs trois précédents matchs, les Houston Cougars avaient scoré 82, 68 et 72 points, sans jamais éprouver la moindre difficulté à profiter des largesses de leurs adversaires. Les Wildcats ont ainsi remporté un match d’Elite 8 avec un pourcentage de… 29% au tir. C’est affreux, mais grâce au travail de l’autre côté du parquet, l’affreux est devenu tolérable. Constamment embêtés par une main, un bras, une aide, les Cougars ont tiré à 1/20 à 3-points, le genre d’erreur professionnelle qui ne pardonne pas. Du mérite pour Villanova donc, mais un blâme pour le camp d’en face.

La perf’ à retenir

Qu’il est fortiche ce petit Paolo Banchero. Le flow d’un ailier-fort moderne qui transpire la mobilité. Sa feuille de match ? Quelques 16 points, 7 rebonds, 3 assists, 1 interception et 1 block à 4/11 au tir. Ce n’est pas pour rien qu’il est annoncé Top 5 de la Draft 2022 par nbadraftroom! Les collègues de chez Envergure optent quant à eux pour… un Top 2, juste derrière Chet Holmgren. Bon et puis de toute manière, il n’y a pas vraiment le choix au niveau des performances de la nuit : aucun joueur n’a dépassé les 20 points. On aurait pu mentionner Kyler Edwards pour son 0/8 à 3-points contre Villanova – qui on l’espère le suivra le moins longtemps possible – mais notre vacherie a ses limites que la raison ignore.

Paolo Banchero heating up 🔥 Coach K loving it. pic.twitter.com/wbeMumwl4R — Bleacher Report (@BleacherReport) March 27, 2022

Le moment sympa

Oui oui Paolo Banchero, il est là le GOAT. Pour sa dernière danse à la tête d’une équipe universitaire – et d’une équipe tout court – Mike Krzyzewski a le droit à une dernière cartouche. Un Final Four offert sur un plateau. N’est-ce pas là une exceptionnelle opportunité de ponctuer la carrière de Coach K ? De ponctuer la carrière du meilleur coach universitaire de l’histoire ? Ce Final Four sera son treizième, à lui de le ponctuer comme quatre des douze précédents (1991, 1992, 2001 et 2010).

« This is the GOAT right here. » 🐐@Pp_doesit had to show love to Coach K 👏 #MarchMadness pic.twitter.com/wlyJVgczE9 — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 27, 2022

Les perfs des prospects

Paolo Banchero (Duke) : 16 points (4/11 au tir, 1/2 de loin), 7 rebonds et 3 passes face à Arkansas.

Adrian Griffin (Duke) : 18 points (7/9 au tir, 2/3 de loin) et 3 rebonds face à Arkansas.

Wendell Moore Jr. (Duke) : 14 points (5/10 au tir) 2 rebonds et 2 assists face à Arkansas.

Jaylin Williams : 19 points (8/17 au tir, 0/2 de loin), 10 rebonds et 3 assists face à Duke.

Les highlights

TREVOR KEELS BEATS THE FIRST HALF BUZZER! 🚨😨 Coach K was HYPED #MarchMadness pic.twitter.com/vuCsK0Xl9t

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 27, 2022

BANCHERO. KNOCKDOWN 👌 Duke bench is loving it #MarchMadness pic.twitter.com/UVDhVF0rgA

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 27, 2022



Le programme de dimanche

20h20 : North Carolina – Saint Peter’s

23h05 : Kansas – Miami

L’Elite 8 a rendu son premier verdict, on réattaque dès ce dimanche avec deux nouvelles rencontres. Qui de North Carolina, Saint Peter’s, Kansas ou Miami viendra compléter ce Final Four ?