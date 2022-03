La semaine des Français en NBA : Théo Maledon est une petite fleur qui aime le printemps

Petite habitude à prendre cette saison, il vous suffira de débarquer ici chaque dimanche pour savoir de quoi la semaine de nos Français de NBA fut faite, avec ce qu’il faut de stats et de prose incroyable pour se sentir bien. Cette semaine ? Théo Maledon a pris du bon temps, Nico et Rudy préparent les Playoffs, Evan prépare ses vacances, Killian Hayes se montre et le duo Luwawu / Ntilikina a eu droit à quelques extras.

# RUDY GOBERT

Rudy continue ses moissons quotidiennes et se rapproche de son premier trophée de meilleur rebondeur de la Ligue. Pour le quatrième DPOY ce sera plus corsé mais ce qui compte en ce moment pour le Jazz c’est de gagner des matchs, et cette semaine ce n’était pas vraiment ça. Dans quinze jours débute la seule période importante de la saison, et il ne faudra pas se louper. Côté jardin ? Draymond Green continue d’être matrixé par notre Rudy national et on va vraiment finir par croire qu’il lui a piqué une gonzesse dans sa jeunesse.

Jazz @ Knicks : 14 points à 2/3 au tir et 10/12 aux lancers, 9 rebonds et 4 contres en 33 minutes

Jazz @ Nets : 11 points à 4/5 au tir et 3/4 aux lancers, 4 rebonds et 1 passe en 31 minutes

Jazz @ Celtics : 14 points à 4/6 au tir et 6/6 aux lancers, 11 rebonds, 1 passe et 1 steal en 30 minutes

Jazz @ Hornets : 11 points à 5/7 au tir et 1/2 aux lancers, 19 rebonds, 1 passe et 1 contre en 37 minutes

# EVAN FOURNIER

La grosse actu de la semaine c’est évidemment le record de franchise de 3-points inscrits en une saison qui est tombé, Evan effaçant John Starks des tablettes histoire de prouver que, mine de rien, le mec a quand même planté quelques banderilles cette saison. Cette semaine ce fut néanmoins un peu difficile avec pas mal de bananes envoyées et on sent à New York, de manière globale, un désir collectif de mettre fin à ce difficile exercice, malgré les deux victoires face à Charlotte et Miami.

Knicks vs Jazz : 17 points à 6/13 au tir dont 5/10 du parking et 0/1 aux lancers, 2 passes et 2 steals en 28 minutes

Knicks vs Hawks : 11 points à 4/11 au tir dont 3/9 du parking, 1 rebonds, 4 passes et 1 steal en 26 minutes

Knicks @ Hornets : 12 points à 4/14 au tir dont 4/10 du parking, 1 rebond et 7 passes en 34 minutes

Knicks @ Heat : 7 points à 2/11 au tir dont 2/10 du parking et 1/2 aux lancers, 1 rebond, 4 passes et 2 steals en 29 minutes

# NICOLAS BATUM

Rien de bien étincelant si ce n’est que Nico continue son job dans le cinq des Clippers, deux semaines avant d’aborder un play-in tournament qui « pourrait » offrir aux Californiens des Loups affamés et à domicile. On a surtout parlé du potentiel retour de Paul George cette semaine, parce que de toute façon on ne parle que rarement de Nico, parce que de toute façon chez les Clippers en 2022 on ne parle que rarement des individualités et c’est plutôt bon signe pour une équipe de basket. Hâte de voir le Captain claquer son 5/6 du parking pour qualifier les Clippers pour le premier tour tiens.

Clippers @ Nuggets : 9 points à 3/6 du parking, 5 rebonds, 2 passes et 1 contre en 19 minutes

Clippers vs Sixers : 9 points à 4/8 au tir dont 1/3 du parking, 3 rebonds et 2 steals en 23 minutes

# FRANK NTILIKINA

Franky a profité de l’absence de Luka Doncic face à Houston pour gambader plus de 20 minutes et il l’a bien rendu à son coach en lâchant l’un des ses meilleurs matchs de la saison. Pas qu’un simple défenseur, Niggalina est capable de mettre ses tirs et il devra être prêt en Playoffs même s’il doit jouer trois minutes dans une série.

Mavericks vs Wolves : 0 point, 1 rebond et 1 passe en 7 minutes

Mavericks vs Rockets : 13 points à 6/10 au tir dont 1/3 du parking, 3 rebonds, 4 passes et 1 steal en 21 minutes

Mavericks @ Wolves : 4 points à 2/5 au tir, 1 rebond, 2 passes et 1 steal en 10 minutes

# KILLIAN HAYES

L’une des belles surprises de la semaine côté Frenchies ! L’opération tanking est bien amorcée à Detroit et Kiki se fait plaisir sans pression depuis dix jours. Ça défend dur, ça lâche des passes tah la street et même des gros tomars en contre-attaque, bref Killian se montre (enfin) à son avantage. On espère que sur cette fin de saison la cuisse tiendra et, soyons fou, on a presque envie de mettre dix balles sur un triple-double du gamin avant la mi-avril. En bref on va clairement mater les Pistons dans les deux prochaine semaines mais, par pitié Dwane Casey, pas trop de Cory Joseph et pas trop de Kelly Olynyk.

Pistons vs Blazers : 12 points à 4/11 au tir dont 0/2 du parking et 4/5 aux lancers, 5 rebonds, 6 passes, 1 steal et 1 contre en 36 minutes

Pistons vs Hawks : 13 points à 5/9 au tir dont 1/2 du parking et 2/3 aux lancers, 8 rebonds, 5 passes et 1 steal en 33 minutes

Pistons vs Wizards : 10 points à 4/8 au tir dont 2/2 du parking, 6 rebonds, 4 passes, 2 steals et 3 contres en 29 minutes

# TIMOTHE LUWAWU-CABARROT

Timouche est réapparu dans le roster de Nate McMillan et il s’est même retrouvé starter à deux reprises. Pas pour ça qu’il a forcément retrouvé la mire mais difficile de trouver sa place et de la constance dans cette équipe assez… incompréhensible. Ce serait assez cool de le voir récupérer un spot autre que celui de bouche-trou officiel, et quelque chose nous dit qu’il va falloir en profiter assez vite parce que la saison des Hawks n’est pas garantie de se poursuivre au delà de la mi-avril.

Hawks vs Pelicans : DNP

Hawks @ Knicks : 1 rebond et 2 passes en 5 minutes

Hawks @ Pistons : 3 points à 1/7 au tir dont 1/6 du parking et 2 rebonds en 22 minutes

Hawks vs Warriors : 5 points à 1/2 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 16 minutes

# KILLIAN TILLIE

Le genou qui grince mais le moral au beau fixe grâce à la saison incroyable de son équipe, c’est déjà ça.

Grizzlies @ Rockets : DNP

Grizzlies vs Nets : DNP

Grizzlies vs Pacers : DNP

Grizzlies vs Bucks : DNP

# YVES PONS

Les statistiques nous montrent donc qu’il a garé sa voiture dans le parking du FedEx Forum hier soir.

Grizzlies @ Rockets : DNP

Grizzlies vs Nets : DNP

Grizzlies vs Pacers : DNP

Grizzlies vs Bucks : 0/1 du parking en 3 minutes

Et en G League…

Memphis Hustle @ Rio Grande Valley Vipers : 16 points à 7/12 au tir dont 2/3 du parking, 3 rebonds, 1 passe, 2 steals et 1 contre en 19 minutes

Memphis Hustle @ Texas Legends : 5 points à 2/6 au tir dont 1/3 du parking et 5 rebonds en 27 minutes

# THEO MALEDON

Bingo, Théo is back, le Théo capable d’en planter 20 tous les soirs, le Théo qui joue avec confiance. Masterclass face au Magic avec une ribambelle de highlights allant avec ses 25 pions et 6 passes, confirmation la nuit dernière pendant que Nikola Jokic transformait son équipe en puzzle, et une fin de saison qui pourrait bien mettre en lumière les qualités du meneur français. Allez garçon, un 22/4/6 sur les dix derniers matchs et rendez-vous à l’automne ?

Thunder @ Magic : 10 points à 3/10 au tir dont 1/5 du parking et 3/5 aux lancers, 5 rebonds, 4 passes, 1 steal et 2 contres en 21 minutes

Thunder vs Celtics : 3 points à 1/3 au tir dont 1/2 du parking, 1 rebond, 1 passe et 1 steal en 10 minutes

Thunder vs Magic : 25 points à 9/13 au tir dont 2/4 du parking et 5/5 aux lancers, 4 rebonds, 6 passes, 1 steal et 1 contre en 32 minutes

Thunder @ Nuggets : 20 points à 6/13 au tir dont 2/4 du parking et 6/6 aux lancers, 4 rebonds, 3 passes et 2 steals en 32 minutes

# OLIVIER SARR

Incroyable délire du côté d’Oklahoma City, Mark Daigneault compte en cette fin de saison sur deux fiers gaulois. Et si Théo Maledon explique le pick and roll à ses défenseurs depuis dix jours, c’est parfois Olivier Sarr qui joue le rôle de l’intérieur qui déroule. Déjà en lien en G League les deux joueurs se trouvent régulièrement et Olivier fait partie des belles surprises du Thunder cette saison puisqu’on rappelle qu’à la base 97% de la fanbase de sa franchise ne le connaissait même pas. De la taille, de la mobilité et de l’adresse, que demande le peuple à part un contrat pour la saison prochaine.

Thunder @ Magic : 4 points à 2/2 au tir, 4 rebonds et 1 passe en 18 minutes

Thunder vs Celtics : DNP

Thunder vs Magic : 8 points à 3/5 au tir dont 0/2 du parking et 2/3 aux lancers, 2 rebonds, 2 passes et 1 steal en 19 minutes

Thunder @ Nuggets : 5 points à 2/4 au tir dont 1/1 du parking, 2 rebonds et 2 passes en 19 minutes

Et en G League…

# JOEL AYAYI

Capital City Go-Go vs Wisconsin Herd : 9 points à 4/6 au tir dont 1/2 du parking, 5 rebonds et 6 passes en 25 minutes

Capital City Go-Go vs Delaware Blue Coats : 25 points à 12/17 au tir dont 1/3 du parking, 11 rebonds et 9 passes en 29 minutes

Capital City Go-Go vs Lakeland Magic : 10 points à 5/6 au tir dont 1/1 du parking, 2 rebonds, 11 passes et 2 steals en 24 minutes

Capital City Go-Go vs Lakeland Magic : 16 points à 5/7 au tir dont 2/3 du parking et 2/2 aux lancers, 6 rebonds, 2 passes et 1 steal en 28 minutes

# JAYLEN HOARD

Oklahoma City Blue vs Stockton Kings : 16 points à 7/8 au tir et 2/2 aux lancers, 10 rebonds, 2 passes et 1 steal en 32 minutes

Oklahoma City Blue @ Sioux Falls Skyforce : 12 points à 5/14 au tir et 2/4 aux lancers, 13 rebonds, 1 passe et 2 steals en 30 minutes

# PETR CORNELIE

Grand Rapids Gold @ Westchester Knicks : 15 points à 6/11 au tir dont 3/6 du parking et 0/2 aux lancers, 21 rebonds, 2 passes, 1 steal et 2 contres en 33 minutes

