La semaine des Français en NBA : Killian Hayes et Théo Maledon s’offrent une fin de saison royale, c’est bon pour le moral

Petite habitude à prendre cette saison, il vous suffira de débarquer ici chaque dimanche pour savoir de quoi la semaine de nos Français de NBA fut faite, avec ce qu’il faut de stats et de prose incroyable pour se sentir bien. Cette semaine ? Rudy Gobert prépare les Playoffs timidement avec le Jazz, Timothe Luwawu-Cabarrot est redevenu un starter et on a vu un Thunder – Pistons au fort accent français.

# RUDY GOBERT

A titre individuel rien à signaler pour Rudy, qui continue à empiler les stats et qui se dirige vers le premier titre de meilleur rebondeur NBA de sa carrière, alors que pour le DPOY le mystère et le suspense restent entiers comme un album de la FF. D’un point de vue collectif c’est plus compliqué puisque ce bon Rudy n’existe toujours pas aux yeux de ses coéquipiers et que le Jazz est dans une dynamique assez claquée à une semaine des Playoffs.

Jazz @ Mavericks : DNP

Jazz @ Clippers : 9 points à 4/7 au tir et 1/6 aux lancers, 16 rebonds, 1 passe, 2 steals et 3 contres en 38 minutes

Jazz vs Lakers : 25 points à 9/11 au tir et 7/9 aux lancers, 17 rebonds, 1 steal et 2 contres en 36 minutes

Jazz @ Warriors : 14 points à 5/9 au tir dont 0/2 du parking et 4/7 aux lancers, 20 rebonds, 1 passe et 2 steals en 38 minutes

# EVAN FOURNIER

Désormais bien installé en tant que joueur des Knicks ayant rentré le plus de tirs du parking en une saison, Vavane attend désormais les vacances avec impatience au sein d’un roster des Knicks qui a enchainé quelques victoires inutiles avant de redevenir le paillasson qu’il a été depuis Noël environ. Difficile saison, très difficile, les stats sont un peu l’arbre qui cache la forêt mais pour se sentir bien Evan a besoin d’un groupe unit et qui avance, cqfd.

Knicks @ Pistons : 11 points à 4/12 au tir dont 3/10 du parking, 2 rebonds, 4 passes et 1 steal en 27 minutes

Knicks vs Bulls : 5 points à 2/10 au tir dont 1/8 du parking, 1 rebond, 3 passes et 1 steal en 25 minutes

Knicks vs Hornets : 30 points à 10/16 au tir dont 6/8 du parking et 4/5 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe et 1 steal en 35 minutes

Knicks vs Cavs : 19 points à 6/10 au tir dont 3/5 du parking et 4/4 aux lancers, 1 rebond, 3 passes et 1 steal en 27 minutes

# NICOLAS BATUM

Grande nouvelle pour Nicolas Batum puisqu’il a retrouvé Paul George cette semaine, ceci libérant de ce fait encore plus d’espaces pour lui en attaque. Petite alerte cheville en fin de semaine mais Nic Bat sera prêt pour le play-in tournament, avec l’anéantissement d’Anthony Edwards en ligne de mire. On ne dit pas qu’il va y arriver, on dit juste que ce sera l’un des objectifs, et avec un PG qui prend l’attaque à son compte, Nico et les autre soldats de Tyronn Lue vont pouvoir donner encore plus de leur énergie sur d’autres secteurs du jeu et c’est plutôt une bonne nouvelle pour les Clippers.

Clippers vs Jazz : 8 points à 3/5 au tir dont 1/2 du parking et 1/1 aux lancers, 4 rebonds, 2 steals et 1 contre en 22 minutes

Clippers @ Bulls : 17 points à 5/9 au tir dont 4/8 du parking et 3/3 aux lancers, 5 rebonds, 2 passes, 2 steals et 3 contres en 38 minutes

Clippers @ Bucks : DNP

# FRANK NTILIKINA

Très peu de temps de jeu cette semaine pour Franky, toujours bloqué par des rotations très strictes sur la ligne arrière et vous savez très bien pourquoi. Ce qu’il faut retenir ? C’est qu’un Français fait clairement partie d’un groupe qui terminera peut-être sur le podium de l’Ouest et ça, ce n’est pas donné à tous les Sekou Doumbouya venus.

Mavericks vs Jazz : 3 points à 1/1 du parking, 1 passe et 1 steal en 4 minutes

Mavericks vs Lakers : DNP

Mavericks @ Cavs : DNP

Mavericks @ Wizards : 2 points à 1/2 au tir et 1 rebond en 3 minutes

# KILLIAN HAYES

Tout en confiance, Killian Hayes n’aura mis que dix jours pour rappeler à tout le monde qu’il ne valait mieux pas l’enterrer trop vite. Indéboulonnable dans les systèmes de son équipe, Kiki a explosé vendredi face au Thunder, alliant enfin la ligne de stats aux efforts fournis. All-in sur la dernière semaine, joue un peu pour ta gueule mon grand, et va montrer que tout vient à point à qui sait attendre.

Pistons vs Knicks : 6 points à 3/9 au tir dont 0/2 du parking, 6 rebonds, 2 passes et 1 steal en 25 minutes

Pistons @ Nets : 13 points à 6/10 au tir dont 1/3 du parking, 4 rebonds, 3 passes, 4 steals et 1 contres en 33 minutes

Pistons vs Sixers : 10 points à 5/8 au tir dont 0/2 du parking, 1 rebond, 2 passes et 3 steals en 26 minutes

Pistons @ Thunder : 26 points à 12/25 au tir dont 2/9 du parking, 7 rebonds, 8 passes, 5 steals et 2 contres en 40 minutes

# TIMOTHE LUWAWU-CABARROT

Alleluia, on a un nouveau titulaire français en NBA. Les Hawks montent (doucement) en régime à l’abord du play-in tournament et Timou montre le bout de son nez en défendant le fer et en pilonnant du parking. Saison étrange à Atlanta mais, no scrubs, TLC prend ce qu’il y a à prendre.

Hawks @ Pacers : 13 points à 3/6 au tir dont 2/4 du parking et 5/6 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe et 2 steals en 30 minutes

Hawks @ Thunder : 10 points à 4/8 au tir dont 2/3 du parking, 3 rebonds, 3 passes et 1 contre en 23 minutes

Hawks vs Cavs : 12 points à 3/5 au tir dont 1/2 du parking et 5/5 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes et 1 steal en 27 minutes

Hawks vs Nets : 11 points à 3/8 au tir dont 1/4 du parking et 4/5 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe et 1 steal en 22 minutes

# KILLIAN TILLIE

Genou gauche toujours touché pour Kiki II, et c’est dommage car vu le mood des Grizzlies on se dit que même lui pourrait en coller 30 par match s’il jouait. Rendez-vous en Playoffs avec un vrai rôle ? Boarf.

Grizzlies vs Warriors : DNP

Grizzlies @ Spurs : DNP

Grizzlies vs Suns : DNP

# THEO MALEDON

Comme attendu, Théo Maledon est l’un des fers de lance du tank d’OKC en cette fin de saison et il a même la chance de le faire avec deux de ses compatriotes (voir plus bas). Confiance, adresse, grinta et QI basket, si Théo avait joué 30 minutes par match toute la saison il serait All-NBA. On exagère à peine mais vous avez compris l’idée.

Thunder @ Blazers : 23 points à 7/17 au tir dont 4/9 du parking et 5/6 aux lancers, 10 rebonds et 5 passes en 40 minutes

Thunder vs Hawks : 18 points à 8/14 au tir dont 1/3 du parking et 1/1 aux lancers, 4 rebonds, 8 passes et 1 steal en 34 minutes

Thunder vs Pistons : 28 points à 10/22 au tir dont 3/8 du parking et 5/7 aux lancers, 6 rebonds, 6 passes, 1 steal et 2 contres en 37 minutes

# OLIVIER SARR

La poutre de Niort fait partie intégrante du groupe de Mark Daigneault sur cette fin de saison et on ne l’avait pas vraiment vu venir. De la taille, de la verticalité, de la défense et du tir, un swag à la Louis Labeyrie en bien mieux. Y’a peut-être une petite carrière NBA qui est en train de naître alors messieurs les GM saisissez vos GSM et faites péter le contrat max. On exagère à peine mais vous avez compris l’idée.

Thunder @ Blazers : 12 points à 5/7 au tir dont 0/1 du parking et 2/3 aux lancers, 5 rebonds et 2 steals en 35 minutes

Thunder vs Hawks : 17 points à 6/9 au tir dont 1/3 du parking et 4/4 aux lancers, 9 rebonds, 2 passes et 1 contre en 26 minutes

Thunder vs Pistons : 11 points à 4/7 au tir dont 1/1 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 2 passes et 2 contres en 30 minutes

# JAYLEN HOARD

Pépère était pépère en G League et voilà qu’il a signé son troisième 10 Day Contract de la saison pour renforcer les grands sur la fin de la régulière. Ni une ni deux le garçon a pris 20 rebonds pour son premier match, ah ok, et on se dit alors qu’après Tim Duncan ou encore Chris Paul, la fac de Wake Forrest tient peut-être sa prochaine légende. On exagère à peine mais vous avez compris l’idée.

Thunder @ Blazers : DNP

Thunder vs Hawks : DNP

Thunder vs Pistons : 11 points à 5/9 au tir dont 1/3 du parking et 0/2 aux lancers, 20 rebonds, 3 passes et 2 contres en 40 minutes

Et en G League…

Oklahoma City Blue @ Sioux Falls Skyforce : 10 points à 5/12 au tir dont 0/1 du parking et 0/1 aux lancers, 17 rebonds, 6 passes, 1 steal et 1 contre en 34 minutes

Oklahoma City Blue @ Iowa Wolves : DNP

Oklahoma City Blue @ Iowa Wolves : DNP

Et en G League…

# YVES PONS

Quelques apparitions avec le Hustle pour Hustle Pons, on prend, même si on aimerait que le phéno se montre un peu plus et pourquoi pas avec le groupe NBA. Mais difficile de se faire une place dans un roster qui joue comme les Warriors de 2016 quand ce n’est pas comme les Bulls de 96.

Memphis Hustle vs Rio Grande Valley Vipers : 9 points à 4/9 au tir dont 1/3 du parking, 1 rebond, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 24 minutes

Memphis Hustle vs Stockton Kings : 6 points à 2/7 au tir dont 2/6 aux lancers, 6 rebonds et 3 passes en 25 minutes

Memphis Hustle vs Birmingham Squadron : 5 points à 2/5 au tir dont 1/3 du parking, 3 rebonds et 2 contres en 27 minutes

# JOEL AYAYI

Toujours parmi les plus gros temps de jeu du Go-Go mais on ne sait pas trop si ça se met sur un CV.

Capital City Go-Go @ Fort Wayne Mad Ants : 13 points à 6/11 au tir dont 1/2 du parking, 8 rebonds, 8 passes, 2 steals et 1 contre en 33 minutes

Capital City Go-Go vs Long Island Nets : 8 points à 3/9 au tir dont 0/1 du parking et 2/2 aux lancers, 7 rebonds et 3 passes en 28 minutes

Capital City Go-Go @ Windy City Bulls : 15 points à 6/10 au tir dont 1/2 du parking et 2/2 aux lancers, 8 rebonds et 5 passes en 39 minutes

# PETR CORNELIE

Le Wisconsin Herd a été réduit en bouillie, comme pas mal d’autres franchises cette saison. Un mélange de Kevin Durant, Steph Curry et Joel Embiid, on exagère à peine mais vous avez compris la fin de la phrase.

Grand Rapids Gold @ Wisconsin Herd : 35 points à 14/19 au tir dont 7/8 du parking, 15 rebonds, 5 passes et 1 contre en 40 minutes

Grand Rapids Gold vs Raptors 905 : DNP

Grand Rapids Gold vs College Park Skyhawks : 16 points à 6/12 au tir dont 2/8 du parking et 2/3 aux lancers, 12 rebonds et 1 passe en 39 minutes

Grand Rapids Gold vs College Park Skyhawks : 20 points à 8/13 au tir dont 2/7 du parking et 2/2 aux lancers, 10 rebonds, 5 passes et 1 steal en 40 minutes

