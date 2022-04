Kevin Durant a claqué 55 points à Atlanta : career high pour KD, c’était dans une défaite mais on a quand même le droit d’en parler

Diantre, ce match entre les Hawks et les Nets était complètement fou. Diantre, si on commence un article par le mot « diantre » c’est que ce devait être vraiment fou. Kevin Durant doit probablement l’avoir très mauvaise ce matin après avoir claqué 55 pions et son career high pour rien, la faute à un petit insolent qui s’est bien foutu de la gueule des Nets avant de les envoyer se doucher.

Aussi étonnant que cela puisse paraitre, jusqu’à cette nuit le career high de Kevin Durant n’était stationné « qu’à » 54 points, assez « faible » pour celui que beaucoup considèrent comme l’un des, allez, trois meilleurs attaquants de l’histoire avec Michael Jordan, Kobe Bryant et Mario Chalmers sauf un. Cette nuit la barre des 54 est donc tombée, la Meuse détrônant la Meurthe-et-Moselle, et si au final les Hawks ont donné – peut-être – rendez-vous aux Nets au play-in tournament, il fallait revenir en images sur la performance de Kevin Durant. Car le pauvre KD ne pouvait juste pas faire plus, car Kevin Durant a été tout bonnement infernal. Infernal, insaisissable, injouable.

55 points à 19/28 au tir dont 8/10 du parking et un 7/7 pour commencer, 9/11 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes et 1 steal en 42 minutes

Un festival. Mais pas du genre de ceux qu’on vit sur les bords du lac d’Annecy en juillet hein, parce qu’ici personne n’était bleu métal, parce qu’ici les mecs étaient plutôt du genre focus et conscients de l’instant présent. Des tirs en cloche sur un seul pied, des bombasses du bout des doigts dans le corner, ce regard de fauve qui va te bouffer sans aucune pitié, voilà ce que nous a offert KD cette nuit, sorte de message pre-Playoffs ou plutôt pre-play-in, puisque les Nets devront cette saison passer par un ou deux matchs de barrages pour rejoindre le premier tour. On se dit du coup que les pauvres hommes qui croiseront la route de Kevinou ont du souci à se faire, l’heure de rappeler également que Kyrie Irving en a également planté 31 cette nuit, amenant le total du duo à 86 points, et on se dit même que ce serait assez cool de voir les Nets affronter les… Hawks lors de ces matchs couperets, parce qu’en face évolue un coton-tige humain qui a lui aussi quelques arguments à faire valoir. 36 points et 10 passes cette nuit pour Trae Young, des tirs d’une insolence gravissime et celui qui valide la gagne dans la dernière minute, bref juste ce qu’il faut pour nous énerver Kev Dur’, dont on se dit finalement qu’il ne lui manque que quelques matchs de plus chaque année pour être le MVP de la Ligue. Tous les ans. Parce que quand il joue comme ça (tous les soirs ou presque hein), cet homme est tout simplement le meilleur joueur de la planète, et de toutes les planètes environnantes si l’on évite de croire Kyrie Irving quand il nous dit que ça tape des gros baskets sur Uranus.

Mais assez tergiversé, on ne va pas se mentir on est là pour les images alors envoyez les ces images, qu’on en finisse.